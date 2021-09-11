Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maçına hazır - Haberler Spor
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Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Spor
Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında, deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, Osman Çalgın Tesisleri'nde sabah idmanı gerçekleştiren takım, dinamik ısınmanın ardından hava topu ve dar alan çalışması yaptı.

Atakaş Hatayspor, öğleden sonra özel uçakla Rize'ye hareket ederek kampa girecek.


Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Spor Haberleri
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