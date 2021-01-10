Atakaş Hatayspor-Beşiktaş maçından notlar
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Atakaş Hatayspor-Beşiktaş maçından notlar

10.01.2021 19:43 | Son Güncelleme: 10.01.2021 19:46
Atakaş Hatayspor-Beşiktaş maçından notlar

Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynadıkları Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynadıkları Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Yalçın, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de oynayan Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve N'Koudou'nun yerine, Nsakala, Atiba Hutchinson ve Ghezzal'a ilk 11'de görev verdi.

Beşiktaş sahaya Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Larin, Ghezzal, Aboubakar ilk 11'i ile çıktı.

Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde ise Utku Yuvakuran, Montero, N'Koudou, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Hasic, Dorukhan Toköz, Hüseyin Atakan Üner, Rıdvan Yılmaz ve Kartal Kayra Yılmaz oturdu.

Atakaş Hatayspor'da 3 değişiklik

Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, geçen hafta Gençlerbirliği maçı müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Ev sahibi ekipte geçen haftaki maçta kırmızı kart gören kaleci Munir'in yerine Beşiktaş maçında Akın Alkan görev aldı.

Teknik direktör Erdoğan, Katranis'in yerine Mesut Çaytemel, Diouf'un yerine Selim Ilgaz'a görev verdi.

Hatayspor, Beşiktaş karşısında sahaya Akın Alkan, Popov, Billong, Pablo Santos, Mesut Çaytemel, Aabid, Ribeiro, Traore, Selim Ilgaz, Akintola, Boupendza ilk 11'i ile çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 19:54:53. #1.15#
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