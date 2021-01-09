Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
09.01.2021 19:55 | Son Güncelleme: 09.01.2021 19:58
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 18. haftasında yarın evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 18. haftasında yarın evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.
Yaklaşık bir saat süren antrenmanda futbolcular, pas ve top kapma çalışması yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli