Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 18. haftasında yarın evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Yaklaşık bir saat süren antrenmanda futbolcular, pas ve top kapma çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli