Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
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Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

07.01.2021 17:17 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:21
Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

SÜPER Lig'in 18'inci haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Atakaş Hatayspor, hazırlıklara başladı.

SÜPER Lig'in 18'inci haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Atakaş Hatayspor, hazırlıklara başladı.

Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde hazırlıklara başlayan bordo-beyazlı ekipte, Gençlerbirliği maçında ilk 11 oynayanlar yenileme idmanı yaparken, diğer futbolcular ise pas drili ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.Atakaş Hatayspor, 10 Ocak Pazar günü saat 19.00'da sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.


Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

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