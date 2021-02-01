Atakaş Hatayspor'a kaleci transferi

DHA

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor kadrosuna kaleci takviyesi yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Geçtiğimiz sezon Eskişehirspor forması giyen kaleci Ekrem Kılıçarslan ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzalandı. İmza törenine Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz katıldı. Kulübümüze ve Ekrem Kılıçarslan'a hayırlı olsun." denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı