Atakaş Hatayspor'a kaleci transferi
01.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:39
DHASüper Lig ekibi Atakaş Hatayspor kadrosuna kaleci takviyesi yaptı.
DHA
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor kadrosuna kaleci takviyesi yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada; "Geçtiğimiz sezon Eskişehirspor forması giyen kaleci Ekrem Kılıçarslan ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzalandı. İmza törenine Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz katıldı. Kulübümüze ve Ekrem Kılıçarslan'a hayırlı olsun." denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı