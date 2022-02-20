Atakaş Hatayspor: 2-0

STAT: Ülker

HAKEMLER: Yasin Kol, Bahattin Duran, Ata Yıldırım

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 67 ve 81'inci dakikalarda penaltıdan Serdar Dursun kaydetti.

23'üncü dakikada Çağtay'ın kontrol edemediği topla buluşan El Kaabi'nin aşırtma vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı taca gönderdi.

Müsabakada başka gol olmadı ve maçı kazanan taraf 2-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.