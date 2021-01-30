Atakaş Hatayspor: 1-5

STAT: Fatih Terim

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Samet ÇavuşMEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Hasan Ali (Dk. 46 Cemali), Mehmet Topal (Dk.19 Azubuike), Mahmut (Dk. 84 Ravil), Deniz (Dk. 46 Crivelli), Aleksic, Junior Fernandes, Demba BaATAKAŞ HATAYSPOR: Munir - Popov, Billong, Yusuf, Mesut, Aabid (Dk. 77 Akomadi), Ribeiro (Dk. 63 Muhammed), Traore (Dk. 58 Sackey), Boupendza, Akintola (Dk. 58 Selim), Diouf (Dk. 63 Kamara)GOLLER: Dk. 11, Dk. 57 Diouf, Dk. 21 Akintola (P), Dk. 42, Dk. 68 Boupendza (P) (Atakaş Hatayspor) - 80 Mohammed Kamara (k.k.) (Medipol Başakşehir)SARI KARTLAR: Akintola (Atakaş Hatayspor) - Deniz, Nedim Yiğit (Teknik Sorumlu), Aleksic, Fernandes (Medipol Başakşehir)Süper Lig'in 22'nci haftasında Medipol Başakşehir sahasında Atakaş Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Başakşehir 24 puanda kalırken, Hatayspor puanını 35'e yükseltti.11'inci dakikada Mesut Çaytemel'in kullandığı korner vuruşunda Diouf topu kafayla ağlara gönderdi: 0-1.19'uncu dakikada Ruben Ribeiro'nun ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Mert topu kornere çeldi.20'nci dakikada Traore'nin pasında topla buluşan Yusuf Abdioğlu'na ceza sahası içinde Hasan Ali'nin müdahalesi sonrası hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.21'inci dakikada penaltı vuruşunda Akintola fileleri havalandırdı: 0-2.35'inci dakikada Deniz'in ortasında savunmadan seken topta yakın mesafede Ba'nın vuruşu üstten auta çıktı.38'inci dakikada Mesut Çaytemel'in ortasında Akintola topu Diouf'a indirdi, Senegalli'nin şutunda kaleci Mert'ten açılan topta arka direkte Boupendza topu boş kaleye gönderdi ancak VAR incelemesi sonrası hakem Cüneyt Çakır golü iptal ederek penaltı noktasını gösterdi.42'nci dakikada Boupendza penaltı atışından topu ağlarla buluşturdu: 0-3.Mücadelenin ilk yarısı Hatayspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.50'nci dakikada Aabid'in uzaktan sert şutunu kaleci Mert çeldi.51'inci dakikada Mahmut'un ara pasında ceza sahasında topla buluşan Cemali'nin şutu üstten auta çıktı.57'nci dakikada ceza sahası sol çaprazından Akintola'nın yerden pasında Diouf farkı açtı: 0-4.68'inci dakikada rakip ceza sahası dışında Kamara çalımlarla içeriye girmeye çalıştı, Boupendza topu önünde buldu ve kaleci Mert'i çalımlayarak topu golünü kaydetti: 0-5.80'inci dakikada Cemali ceza sahası içinde topu yerden içeri çevirdi, Kamara'nın ters vuruşu ağlarla buluştu: 1-5.89'uncu dakikada Mesut Çaytemel'in ceza sahası sol çaprazından kullandığı serbest vuruş üstten auta çıktı.

Mücadeleyi Hatayspor 5-1 kazandı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU