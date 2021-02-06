Atakaş Hatayspor: 1-4
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Atakaş Hatayspor: 1-4

06.02.2021 15:31 | Son Güncelleme: 06.02.2021 15:31
Atakaş Hatayspor: 1-4

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip ErdoğanHAKEMLER: Bahattin Şimşek, Hakan Yemişken, Yusuf BozdoğanKASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Brecka, Tosic, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Hodzic, Hajradinovic (Dk.

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Hakan Yemişken, Yusuf Bozdoğan

KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Brecka, Tosic, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Hodzic, Hajradinovic (Dk. 79 Koomson), Yusuf Erdoğan, ThelinATAKAŞ HATAYSPOR: Munir - Popov, Billong, Sackey, Katranis, Aabid, Muhammed Mert (Dk. 59 Abdurrahman Canlı), Traore, Akintola, Boupendza (Dk. 77 Kamara), Diouf (Dk. 88 Selim Ilgaz)GOLLER: Dk. 56 Thelin (Kasımpaşa) - Dk. 44 Boupendza, Dk. 72 Aabid, Dk. 84 Abdurrahman Canlı, Dk. 90+1 Kamara (Atakaş Hatayspor)SARI KARTLAR: Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)Süper Lig'in 24'üncü haftasında Kasımpaşa sahasında Atakaş Hatayspor'a 4-1 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 44'üncü dakikada Boupendza, 72'nci dakikada Aabid, 84'üncü dakikada Abdurrahman Canlı ve 90+1'inci dakikada Kamara kaydetti. Kasımpaşa'nın mücadeledeki tek golü ise 56'ncı dakikada Thelin'den geldi.10'uncu dakikada sol kanattan gelişen Hatayspor atağında Katranis ortasını yaptı, ceza sahası içinde Boupendza'nın kafa vuruşuna top yandan dışarı gitti.11'inci dakikada Bilong'un kaleci Munir'e aktarmak istediği topa Hajradinovic müdahale etti ve top ceza sahası içindeki Thelin'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluşsa da VAR'da yapılan kontrol sonrasında ağlara giden top, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.12'nci dakikada Kasımpaşa yine önde yaptığı baskı sonrasında Thelin ile topu kaptı. Bu oyuncunun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Munir gole izin vermedi.23'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Boupendza, üst üste çalımlarla ceza sahası girdikten sonra sağ çaprazdan ayağının dışıyla vurdu, kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.31'inci dakikada Kasımpaşa serbest vuruş kazandı. Bistrovic'in doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Munir son anda kornere tokatladı.44'üncü dakikada Hatayspor öne geçti. Aabid'in pasıyla ceza sahası yayının hemen üstünde topla buluşan Bpupendza'nın sert şutunda top kaleci Ertuğrul'dan döndü. Ardından Akintola'nın şutunda yine kaleciden dönen top Boupendza'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun altıpasın hemen önünde yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1.Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.47'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Aytaç Kara'nın sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Munir, sağına giden topu iyi bir refleksle kornere gönderdi.55'inci dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Haddadi pasını ceza sahası içindeki Hodzic'e verdi. Bu oyuncunun plase vuruşunda top yandan auta gitti.56'ncı dakikada Kasımpaşa skora denge getirdi. Sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Hadergjonaj ortasını yaptı. Penaltı noktasına yakın noktada topu göğsüyle kontrol eden Thelin'in döner dönmez yaptığı vuruşa topu kaleci Munir'in sağından ağlarla buluştu: 1-1.63'üncü dakikada Hatayspor sol kanattan serbest vuruş kazandı. Katranis'in ortasında Boudpendza ön direkte kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'un kucağında kaldı.69'uncu dakikada Kasımpaşa hızlı çıktı. Yusuf Erdoğan'ın pasıyla sağ kanattan çizgiye hareketlenen Haderhjonaj'ın içeri çevirdiği topta Hodzic bekletmeden yerden vurdu. Kaleci Munir topu kornere tokatladı.72'nci dakikada Atakaş Hatayspor bir kez daha öne geçti. Yusuf Erdoğan'ın hatalı pasında Traore ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Dönen topu önünde bulan Aabid'in ceza sahası dışından yerden sert şutunda top fileleri havalandırdı: 1-2.84'üncü dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Traore, ceza sahası çizgisi üzerinden Abdurrahman Canlı'yı gördü. Bu oyuncu bekletmeden yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-3.90+1'inci dakikada Hatayspor bir gol daha buldu. Hızlı gelişen konuk ekip atağında Traore'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Kamara ceza sahası içinde Brecka'dan sıyrıldıktan sonra sağ çaprazdan yaptığı vuruşla farkı açtı:  1-4. 

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Atakaş Hatayspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN

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