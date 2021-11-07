Atakaş Hatayspor: 1-0

ADANA (DHA) -

STAT: Yeni Adana Stadyumu

Geçen sezon sonu Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevini bırakan Levent Şahin de mücadeleyi tribünden takip etti. Sezon başından bugüne kadar hem yurt içi, hem yurt dışında ekibiyle maçları takip eden Şahin, mücadele izlerken de sık sık not aldı.