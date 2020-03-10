SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Atakan Yazgan: " Yaşanan bu son ihlalde sabırlar tükenmiştir" - Spor
Manavgat, Isparta, 8 Mart, Spor

Atakan Yazgan: " Yaşanan bu son ihlalde sabırlar tükenmiştir"

Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, Kestelspor ile Manavgat Belediyespor arasında oynanan maçta ev sahibi takımın seyircisiz maça seyirci almasına itiraz ettiklerini bildirdi.

10.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:02
Atakan Yazgan: 'Yaşanan bu son ihlalde sabırlar tükenmiştir

Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, Kestelspor ile Manavgat Belediyespor arasında oynanan maçta ev sahibi takımın seyircisiz maça seyirci almasına itiraz ettiklerini bildirdi.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, 8 Mart tarihinde Kestelspor ile Manavgat Belediyespor arasında oynanan maçta ev sahibi takımın seyircisiz maça seyirci almasına itiraz ettiklerini bildirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na ve Amatör İşler Müdürlüğü'ne gerekli itirazları yaptırdıklarını söyleyen Başkan Yazgan, Kestelspor Başkanı ve yöneticilerin bir takım oyunlar içerisine girdiğini ileri sürdü. Kestelspor Başkanı ve yönetimin kural tanımadığını, son haftalarda son dakikalarda ilginç goller ve oyunlar oynandığını iddia eden Başkan Yazgan, Kestelspor'un seyircisiz maça seyirci almasından dolayı cezalandırılması gerektiğini söyledi.


"Yaşanan bu son ihlalde sabırlar tükenmiştir"


Yazgan, "Özellikle Kestelspor müsabakalarında tüm 7. Grup taraftarlarının ve yöneticilerinin de tepkilerine neden olan şaibeli pozisyonlar yaşanmaktadır. Yine tüm bu haksızlıkların ekran görüntüleri elimizde mevcuttur. Kestelspor ve yönetimi kural tanımaz bir tutum sergilemektedir. Yaşanan bu son ihlalde sabırlar tükenmiştir" diye konuştu.


"Yaptıkları hukuksuz işe kılıf uydurmaktadırlar"


"Kestelspor yetkilileri yan sahada bir maç olduğunu ve bu sahadaki seyircilerin Kestel maçını izlerini belirtmektedirler" diyen Yazgan, "Bu kurgulanmış bir olaydır. Kestelspor başkanı yan saha tribünlerinde taraftarlarını koordine etmiş maçın seyircili hale gelmesi için mücadele etmiştir. Bununla ilgili görüntüler elimizde mevcuttur. Yaptıkları hukuksuz işe kılıf uydurmaktadır. BU anlayışla Kestelspor'a verilen seyircisiz oynama cezalarının hiçbir şekilde uygulanamayacağı sonucu çıkmaktadır ki bu da yarışma ortamının hiçbir zaman adil olmayacağı anlamına gelmektedir" ifadelerinde bulundu.


"Hükmen mağlup olmalı, ya da maç tekrarı yapılmalı"


Yazgan, bu konunun incelenerek değerlendirilmesini 8 Mart tarihinde Kestelspor-Manavgat Belediyespor maçında seyircisiz oynama cezasını uygulatmayan Kestelspor'a hükmen mağlubiyet ya da maç tekrarı cezasının verilmesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı Spor
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Spor
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Spor
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
AB ile gergin zirve! Yetkililere kızan Erdoğan toplantıyı terk etti Spor
AB ile gergin zirve! Yetkililere kızan Erdoğan toplantıyı terk etti
Öğretmenin 1. sınıf öğrencilerine verdiği kitapta yazanlar velileri çıldırttı Spor
Öğretmenin 1. sınıf öğrencilerine verdiği kitapta yazanlar velileri çıldırttı
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Spor
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Engin Özkoç Charles Michel İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Levent Can Hülya Avşar Haluk Levent Şahan Gökbakar
Spor Falcao Podolski Ünal Karaman İsmail Kartal Fernando Muslera
Daha Fazla İran İtalya Petrol Futbolcu
Şu an buradasınız: Atakan Yazgan: " Yaşanan bu son ihlalde sabırlar tükenmiştir" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 10:35:51. #1.14#