Atakan Üner kimdir? Atakan Üner kaç yaşında nereli? Atakan Üner hangi pozisyonda oynuyor? Atakan Üner hangi takımlarda oynadı? Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Atakan Üner, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Atakan Üner kaç yaşında nereli? Atakan Üner hangi pozisyonda oynuyor? Atakan Üner hangi takımlarda oynadı? Atakan Üner kimdir?

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Atakan Üner, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Atakan Üner kimdir? Atakan Üner hangi takımlarda oynadı? Atakan Üner kaç yaşında nereli? Atakan Üner hangi pozisyonda oynuyor? ATAKAN ÜNER KİMDİR? Doğum tarihi: 16 Haziran 1999 Kaç yaşında: 21yaşında Nereli: Denizli Boy: 1,7 m Kilo: 59 kg Şu andaki takımları: Altınordu Mevkisi: Sağ Kanat, forvet ATAKAN ÜNERTRANSFER GEÇMİŞİ 18/19 1 Tem 2018 Denizlispor- Altınordu 16/17 30 Haz 2017 -Denizlispor A SPor -Denizlispor 16/17 11 Oca 2017 Denizlispor - Denizli Futbol A Spor 15/16 10 Nis 2016 Denizlispor Alt - Denizlispor ATAKAN ÜNERPERFORMANS BİLGİLERİ 19/20 1.Lig: 32 maç, 4 gol, 6 asist, Türkiye Kupası: 2 maç