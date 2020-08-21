Atakan Üner kimdir? Atakan Üner kaç yaşında nereli? Atakan Üner hangi pozisyonda oynuyor? Atakan Üner hangi takımlarda oynadı?
Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Atakan Üner, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Atakan Üner kaç yaşında nereli? Atakan Üner hangi pozisyonda oynuyor? Atakan Üner hangi takımlarda oynadı? Atakan Üner kimdir?
21.08.2020 14:29 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:37
Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Atakan Üner, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Atakan Üner kimdir? Atakan Üner hangi takımlarda oynadı? Atakan Üner kaç yaşında nereli? Atakan Üner hangi pozisyonda oynuyor?
ATAKAN ÜNER KİMDİR?
Doğum tarihi: 16 Haziran 1999
Kaç yaşında: 21yaşında
Nereli: Denizli
Boy: 1,7 m
Kilo: 59 kg
Şu andaki takımları: Altınordu
Mevkisi: Sağ Kanat, forvet
ATAKAN ÜNERTRANSFER GEÇMİŞİ
18/19 1 Tem 2018 Denizlispor- Altınordu
16/17 30 Haz 2017 -Denizlispor A SPor -Denizlispor
16/17 11 Oca 2017 Denizlispor - Denizli Futbol A Spor
15/16 10 Nis 2016 Denizlispor Alt - Denizlispor
ATAKAN ÜNERPERFORMANS BİLGİLERİ 19/20
1.Lig: 32 maç, 4 gol, 6 asist,
Türkiye Kupası: 2 maç