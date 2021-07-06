Atakan Taşur baba rolüyle kamera karşısına geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Atakan Taşur baba rolüyle kamera karşısına geçti

Atakan Taşur baba rolüyle kamera karşısına geçti
Bültenler - Haberler | Güncel

İş dünyasında gösterdiği başarılı çalışmalarından sonra oyunculuk deneyimiyle de bir çok projeye imza atan Atakan TAŞUR, Avrupa da ki gurbetçilere özel oluşturulan bir alışveriş kartının reklam çekiminde ünlü oyuncu Wilma ELLES, ile kamera karşısına geçti.

Avrupa'dan Türkiye'ye seyahat eden bir aileyi canlandıran Atakan TAŞUR & Wilma ELLES oyunculuktaki uyumuyla göz doldurdu. Avrupa'dan Türkiye'ye gelen bir çok gurbetçiler için hazırlanan alışveriş kartının reklam yüzü olan Atakan TAŞUR & Wilma ELLES eğlence dolu sahneleriyle hafızalara kazınacak bir çekim gerçekleştirdi.

Kaynak: Bültenler

Türkiye'de 4 bin 678 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 4 bin 678 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 737 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 737 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti.
Erdoğan: '(FETÖ) Yurt dışındaki örgüt mensuplarına yönelik çalışmalar kapsamında bugüne kadar pek çok ülkeden 100'ün üzerinde kişinin Türkiye'ye...
Erdoğan: "(FETÖ) Yurt dışındaki örgüt mensuplarına yönelik çalışmalar kapsamında bugüne kadar pek çok ülkeden 100'ün üzerinde kişinin Türkiye'ye...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vedat Bilgin Vladimir Putin Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Sibel Can Ajda Pekkan Müslüm Gürses
Spor Salih Uçan Sergen Yalçın Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Atakan Taşur baba rolüyle kamera karşısına geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 08:47:52. #1.15#

title