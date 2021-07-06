Atakan Taşur baba rolüyle kamera karşısına geçti

İş dünyasında gösterdiği başarılı çalışmalarından sonra oyunculuk deneyimiyle de bir çok projeye imza atan Atakan TAŞUR, Avrupa da ki gurbetçilere özel oluşturulan bir alışveriş kartının reklam çekiminde ünlü oyuncu Wilma ELLES, ile kamera karşısına geçti.