Atakan Kayalar kimdir? Atakan Kayalar nereli? Atakan Kayalar doğum tarihi, annesi

21.02.2020 10:10 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:10

Atakan Kayalar nereli merak ediliyor. Kristal çocuk olarak anılan ve filozof ön ismi ile medyada yer bulan Atakan indigo çocuk mu sorusu da araştırılıyor. İlerde psikiyatr olmayı heedeflediğini açıkladı. Atakan Kayalar ailesi, hayatı haberimizde...

ATAKAN KAYALAR KİMDİR?

Kitapevinde bir video ile ilk olarak sosyal medyada popüler olan Kayalar, ardından TV ekranlarında göründü. Atakan Kayalar, 2010 yılında doğdu, 10 yaşında ve 5. sınıf öğrencisi. İstanbul'da yaşıyor, Avcılar Mustafa Kemal Paşa Orta Okulunda eğitim görüyor.

Zamanının büyük bölümünü kitaplarla geçirse de Atakan, satranç, tavla ve dama gibi oyunlara ilgi duyuyor. İlerleyen dönemde psikiyatr olup down sendromu, otizm gibi hastalıkların tedavisini bulmayı istiyor. Anne Hülya Kayalar'ın açıklamasına göre, Atakan 1.5 yaşında olağanüstü konuşmaya başladı. Minik Kayalar ise yaklaşık 1 yıldır kitaplarla yakın ilişki içinde olduğunu belirterek 6 ayda 250 kitap bitirdiğini açıkladı.