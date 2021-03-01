Atakan Işıktutan kimdir, nereli? Survivor yarışmacılarından Atakan Işıktutan kaç yaşında? Atakan Işıktutan hayatı ve biyografisi!
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Atakan Işıktutan kimdir, nereli? Survivor yarışmacılarından Atakan Işıktutan kaç yaşında? Atakan Işıktutan hayatı ve biyografisi!

01.03.2021 16:15 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:19
Atakan Işıktutan kimdir, nereli? Survivor yarışmacılarından Atakan Işıktutan kaç yaşında? Atakan Işıktutan hayatı ve biyografisi!

2019 Survivor yarışmacıları arasında yer alan isimlerden olan Atakan Işıktutan yeniden gündeme gelen isimlerden biri oldu. Atakan Işıktutan kimdir, nereli? Survivor yarışmacılarından Atakan Işıktutan kaç yaşında? İşte, Atakan Işıktutan hayatı ve biyografisi!

Atakan Işıktutan, Survivor'da gösterdiği performansın yanı sıra Yunan yarışmacı Katerina Dalaka ile olan yakınlaşması ile de gündeme gelmişti. Survivor'ın bitmesinin ardından Katerina Dalaka ile yeniden bir araya gelen Atakan Işıktutan sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflar ile aşkını ortaya koydu. Peki Atakan Işıktutan kimdir, kaç yaşında?

ATAKAN IŞIKTUTAN KİMDİR?

15 Aralık 1994'te İstanbul Şişli'de doğan Atakan Işıktutan'ın memleketi Rize. 2016'da İstanbul Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Atakan, 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde yüksek lisansa başladı ve hala devam ediyor.

Sporla 4 yaşında yüzmeyle tanıştı ve o günlerden sonra hayatıdan hiç çıkarmadı. İlkokul, ortaokul ve lise yılları basketbolla geçti, İstanbul içerisinde güzel başarılar elde etti. 2013'te basketbolu bıraktı ve fonksiyonel fitness adı altında CrossFit'le tanıştı. Son yıllarda CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi. 2018'de yapılan son şampiyonada kendi kategorisinde 1., yine aynı sene yapılan salon Türkiye Kürek Şampiyonası'nda 2. oldu. Ayrıca diksiyon ve oyunculuk eğitimleri aldı.

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