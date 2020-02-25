Atakan ile ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle işine son verildi

25.02.2020 17:34 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:34

Felsefe üzerine okuduğu kitaplara ilişkin yorumlarıyla ilgi çeken 10 yaşındaki Atakan Kayalar'la ilgili sosyal medya paylaşımlarında küfür ve istismara yönelik ifadeler bulunduğu öne sürülen kişinin işine son verildi.

Özyeğin Üniversitesinde ulaştırma görevlisi olarak çalışan E.N'nin sosyal medyada Atakan Kayalar'la ilgili küfür ve istismara yönelik ifadeler kullanması tepki çekti.

Twitter'dan açıklama yapan Özyeğin Üniversitesi, E.N'nin kurum ile ilişiğinin derhal kesildiğini duyurdu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya mecraları aracılığıyla kamuoyuna yansıyan, kamu vicdanını rahatsız eden, toplumun etik ve ahlaki değerleriyle bağdaşmayan paylaşımlarda üniversitemizin isminin yer alması, bizleri de son derece üzmüştür. Üniversitemizin ilke ve değerleriyle hiçbir şekilde örtüşmeyen paylaşımlarda adı geçen çalışanın 25 Şubat 2020 tarihinde kurumumuz ile ilişiği derhal kesilmiştir."

Kaynak: AA