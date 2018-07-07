Atakan Arslan'dan Yeni Doğan Bebeğiyle Birlikte İlk Fotoğrafını Paylaştı

Atakan Arslan'dan Yeni Doğan Bebeğiyle Birlikte İlk Fotoğrafını Paylaştı

Survivor'da muhteşem performansıyla gündeme gelen 'Avatar' lakaplı milli sporcu Çağan Atakan Arslan, oğluyla ilk pozunu verdi.

Dünya Şampiyonu milli boksörümüz Avatar Atakan oğluyla ilk pozunu verdi. Söz adlı dizide Üsteğmen Zafer Yaman karakterine hayat veren Avatar Atakan Arslan, baba olmanın sevincini yaşıyor.

OĞLUNA ASLAN ADINI VERDİ

Avatar' lakaplı milli sporcu Çağan Atakan Arslan, oğluyla ilk pozunu verdi. Baba olmanın sevincini yaşayan Arslan, oğluna 'Aslan' adını verdi. Survivor 2016 şampiyonu Avatar Atakan, geçen yıl Serap Korkmaz ile nikah masasına oturmuştu.

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