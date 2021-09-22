İSTANBUL ? ATAK VE COUGAR AS-532 HELİKOPTERLERİNDEN NEFES KESEN TAHLİYE TATBİKATI - Haberler
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İSTANBUL ? ATAK VE COUGAR AS-532 HELİKOPTERLERİNDEN NEFES KESEN TAHLİYE TATBİKATI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKNOFEST kapsamında Atatürk Havalimanı'ndan kalkan ATAK ve Cougar As-532 helikopteri yaralı kurtarma tatbikatı yaptı.

TEKNOFEST kapsamında Atatürk Havalimanı'ndan kalkan ATAK ve Cougar As-532 helikopteri yaralı kurtarma tatbikatı yaptı. Helikopterler ilk olarak senaryoya göre yaralının yerini tespit etti. Daha sonra 'koruma dizilimi' olarak adlandırılan silahlı askerler helikopterden inerek çevreyi kontrol etti ve ATAK helikopterleri de bu sırada olası saldırıya karşı alçak uçuş yaptı. Yaralı güvenli şekilde kurtarıldı. Gösteri katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

İSTANBUL ? ATAK VE COUGAR AS-532 HELİKOPTERLERİNDEN NEFES KESEN TAHLİYE TATBİKATI

İSTANBUL ? ATAK VE COUGAR AS-532 HELİKOPTERLERİNDEN NEFES KESEN TAHLİYE TATBİKATI

İSTANBUL ? ATAK VE COUGAR AS-532 HELİKOPTERLERİNDEN NEFES KESEN TAHLİYE TATBİKATI

İSTANBUL ? ATAK VE COUGAR AS-532 HELİKOPTERLERİNDEN NEFES KESEN TAHLİYE TATBİKATI

İSTANBUL ? ATAK VE COUGAR AS-532 HELİKOPTERLERİNDEN NEFES KESEN TAHLİYE TATBİKATI

İSTANBUL ? ATAK VE COUGAR AS-532 HELİKOPTERLERİNDEN NEFES KESEN TAHLİYE TATBİKATI

İSTANBUL ? ATAK VE COUGAR AS-532 HELİKOPTERLERİNDEN NEFES KESEN TAHLİYE TATBİKATI

İSTANBUL ? ATAK VE COUGAR AS-532 HELİKOPTERLERİNDEN NEFES KESEN TAHLİYE TATBİKATI

İSTANBUL ? ATAK VE COUGAR AS-532 HELİKOPTERLERİNDEN NEFES KESEN TAHLİYE TATBİKATI

İSTANBUL ? ATAK VE COUGAR AS-532 HELİKOPTERLERİNDEN NEFES KESEN TAHLİYE TATBİKATI

İSTANBUL ? ATAK VE COUGAR AS-532 HELİKOPTERLERİNDEN NEFES KESEN TAHLİYE TATBİKATI

İSTANBUL ? ATAK VE COUGAR AS-532 HELİKOPTERLERİNDEN NEFES KESEN TAHLİYE TATBİKATI

İSTANBUL ? ATAK VE COUGAR AS-532 HELİKOPTERLERİNDEN NEFES KESEN TAHLİYE TATBİKATI

İSTANBUL ? ATAK VE COUGAR AS-532 HELİKOPTERLERİNDEN NEFES KESEN TAHLİYE TATBİKATI

İSTANBUL ? ATAK VE COUGAR AS-532 HELİKOPTERLERİNDEN NEFES KESEN TAHLİYE TATBİKATI

İSTANBUL ? ATAK VE COUGAR AS-532 HELİKOPTERLERİNDEN NEFES KESEN TAHLİYE TATBİKATI
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Haber: İSTANBUL ? ATAK VE COUGAR AS-532 HELİKOPTERLERİNDEN NEFES KESEN TAHLİYE TATBİKATI - Haberler
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