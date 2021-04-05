ATAK'tan sorunlara hızlı çözüm
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ATAK'tan sorunlara hızlı çözüm

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ATAK'tan sorunlara hızlı çözüm

Aliağa Belediyesi Acil Müdahale Takımı, kent merkezinde ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklardaki bozuk yol tamirini hızlıca gerçekleştiriyor.

Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ATAK Ekibi, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek kent merkezinde bozulan, bu nedenle de hem yaya hem de araç trafiği için tehlike arz eden yollarda yama asfalt çalışması gerçekleştirdi.

"Sorun Varsa Biz Çözeriz" vizyonuyla hareket eden Ekipler, yama asfaltlama çalışmasının yanı sıra yol üzerinde tamir edilmesi ya da bakımı yapılması gereken tüm unsurlara da anında müdahale ederek vatandaşların daha konforlu yollarda seyahat etmelerini sağlıyor.

ATAK Ekibi Üyesi Hikmet Kaymakçı: "Anında Müdahale Ediyoruz, Hızlıca Çözüm Üretiyoruz"

Aliağa Belediyesi ATAK Ekibi Üyesi Hikmet Kaymakçı, "Aliağa içinde yaya ve araç trafiği için tehlike oluşturabilecek bozuk yolları Aliağa Belediyesi Acil Müdahale Takımı olarak öncesinden tespit ediyoruz. Tespit ettiğimiz noktalara ekip olarak anında müdahale ederek çözüm üretiyoruz. Bozuk olan yolu öncesinde bakıma hazır hale getiriyoruz. Asfaltımızı atarak ve üzerinden silindirle geçerek yolu vatandaşlarımız için daha kullanılabilir bir hale getiriyoruz. Ekibimiz 6 kişiden oluşuyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunu iyi değerlendirerek kent merkezimizde vatandaşlarca sıkça kullanılan cadde ve sokaklarımızda çalışma yaparak bozuk yolların bakım ve onarımını gerçekleştirdik" dedi.

Kaynak: Bültenler

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