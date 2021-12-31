Atak: "Sosyal medya, yerli ve milli duruşumuzun kararlılığını ortaya koymalı"

Sosyal Medya ve Strateji Derneği (SOMES) Başkanı Orhan Atak, "Sosyal medyamızın yerli ve milli duruş hamlesini güçlendirecek şekilde kullanılması, büyüyen Türkiye'nin önündeki tüm engellerin ortadan kalmasına vesile olacaktır" dedi.

Sosyal medya mecralarının artık toplumsal gelişmelerin odağında olduğunu ve kitleleri etkilediğini belirten SOMES Başkanı Orhan Atak, " Sosyal medyayı, toplumun manipüle edilmesi noktasında gayret gösterenlere fırsat vermeyecek ölçülerde daha etkin ve kararlı bir şekilde kullanmalıyız. Aslında bu realite Arap Baharı sürecinde net olarak görünmüştü. O zaman belki tam olarak bu konuya değinilmedi ve gelecek süreçte bu etkinin artarak süreceği noktasında yeterli ve doğru analizler yapılmadı. Ancak geldiğimiz süreçte sosyal medya mecralarının ekonomiden siyasete, sanattan günlük hayata kadar ne kadar etkin ve yön verici olduğunu net olarak görebiliyoruz" şeklinde konuştu. Türkiye'de geçtiğimiz hafta gerçekleşen dolar manipülasyonunda sosyal medya mecralarında fikir beyan eden, paylaşımlarda bulunan kişilerin süreci nasıl etkilediğine değinen Atak, " İsimlerinin önünde akademik unvanları olan birçok şahıs bile siyasi görüşlerinin paralelinde ümit ettikleri sonuçları birer analiz gibi sunarak hem ülkenin milli parasını itibarsızlaştırma yönünde adımlar attılar hem de küçük yatırımcı olarak tabir edilen vatandaşlarımızın ciddi anlamda maddi zarar etmesine sebep oldular. Ekonomiden sorumlu yetkililer ve başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm siyasi aktörler bu durumun ekonominin genel durumuna tezat içeren manipülatif ve suni bir durum olduğunu söylemesine rağmen dolar 30 lira olacak diye videolar çeken, Katar'la 24 TL değer üzerinden Swap anlaşması yapıldı diyerek sahte belge yayınlayan sözde ekonomistlerin yaptığı analizleri görmek ve izlemek hepimizi derinden üzmüştür. Bu kabul edilemez durum ne yazık ki; küçük birikimleri olan insanların kar etmek amacıyla dövize yönelmesine neden oldu ve sonuç ortada. Bu hususta yine ekonomi bakanlığımız manipülasyonun başını çeken hesaplar/analistler hakkında suç duyurusunda bulundu ve yargı önünde hesap verecekler. Böyle durumların bir daha yaşanmaması adına bu manipülatörlerin muhakkak ceza alması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

Sosyal medyanın toplumları yönlendirme noktasında hayati bir öneme sahip olduğunun altını çizen Atak, " ABD seçimlerinde Cambrige Analistycs isimli firmanın insanların sosyal medya hareketleri üzerinden genel davranışlarını modelleyerek seçimlerde seçmen davranışlarının nasıl yönlendirildiği net olarak ortaya çıktı. Artık bizlerin hangi resimlerin üzerinde kaç saniye durduğumuz üzerinden, arattığımız anahtar kelimelerden, okuduğumuz metinlere kadar her şeyi analiz edip modelleme yaparak sınıflandıran bir yapay zeka teknolojisi mevcut. Böyle bir teknolojinin karşısında konumlanmak çok zor. Bu bağlamda sosyal medyanın önemini daha iyi anlamalı, bu mecraları yerli ve milli unsurlar olarak daha etkin kullanmalı ve toplumun manipüle edilmesi noktasında gayret gösterenlere fırsat vermemeliyiz. İletişim Başkanlığı'mızın son dönemde yaptığı çalışmalar bu anlamda çok önemli ve kayda değer olarak görüyoruz. Önümüzdeki süreçte insanların bu hususta bilinçlenme düzeyinin artmasıyla manipülatif süreçlerinde önüne geçileceği kanaatindeyiz" diye konuştu. - MALATYA

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