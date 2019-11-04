ATAK helikopteriyle Van gölü turu

ATAK helikopteriyle Van gölü turu

ATAK helikopteriyle Van gölü turuANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı Van Gölü'nü üzerinde ATAK helikopterin kuyruk bölümüne takılan kamera ile görev uçuşu gerçekleştirdi.

04.11.2019 17:16
ATAK helikopteriyle Van gölü turu

ATAK helikopteriyle Van gölü turu

ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı Van Gölü'nü üzerinde ATAK helikopterin kuyruk bölümüne takılan kamera ile görev uçuşu gerçekleştirdi.

Jandarma Genel Komutanlığının resmi sosyal medya hesabından paylaşımda ATAK helikopterin kuyruk bölümüne takılan kamera ile görev uçuşu gerçekleştirdi. Uçuş sırasında renkli ve güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

VİDEO: ATAK helikopteriyle Van gölü turu
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