ATAK helikopteriyle Van gölü turu
ATAK helikopteriyle Van gölü turuANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı Van Gölü'nü üzerinde ATAK helikopterin kuyruk bölümüne takılan kamera ile görev uçuşu gerçekleştirdi.
ATAK helikopteriyle Van gölü turu
ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı Van Gölü'nü üzerinde ATAK helikopterin kuyruk bölümüne takılan kamera ile görev uçuşu gerçekleştirdi.
Jandarma Genel Komutanlığının resmi sosyal medya hesabından paylaşımda ATAK helikopterin kuyruk bölümüne takılan kamera ile görev uçuşu gerçekleştirdi. Uçuş sırasında renkli ve güzel görüntüler ortaya çıktı.
VİDEO: ATAK helikopteriyle Van gölü turu