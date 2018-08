Atak Helikopterinin Üst Modeli Geliyor

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Türkiye'nin dış açılımında, Türkiye'nin algısının ve gücünün bir anlamda anlaşılmasında son zamanlarda olan gelişmeleri anlamak ve bu anlamda da en önemli unsurlardan birisi olan savunma sanayini anlamak gerekiyor" dedi. Demir, ATAK helikopterinin birkaç yıl içinde üst modellerinin geleceğini belirtti.

Başkent Ankara ve Konya'da gerçekleştirilen 10. Büyükelçiler Konferansı, Ankara'da bulunan ASELSAN'ın Macunköy Yerleşkesi'ne büyükelçilerin davet edilmesiyle devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, konferansın büyükelçiler için çok önemli bir fırsat olduğunu ifade ederek, hem ülkedeki gelişmeleri yerinde görüp hem de bakanlık bünyesinde ve diğer kuruluşlarla ve temasları artırıp tekrar Türkiye'nin uluslararası alanda öncüleri olarak görev yerlerine Türkiye'yi temsil ettiklerini kaydetti. Uluslararası konjonktürün değişiminin çok yoğun olduğu bir süreç içerisinde olunduğunu ifade eden Demir büyükelçilere hitap ederek, "Yurt dışında yapılan algı yönetimleri, Türkiye üzerinde oluşturulan haksız mesnetsiz bir atmosfer sizlerin işini bir kat daha zorlaştırıyor ama bir taraftan da öneminizi arttırıyor. Çeşitli yurtdışı ziyaretlerinde sizlerle tanışıyoruz, oradaki kariyerinizi yerinde görüyoruz. Türkiye'nin dış açılımında, Türkiye'nin algısının ve gücünün bir anlamda anlaşılmasında son zamanlarda olan gelişmeleri anlamak ve bu anlamda da en önemli unsurlardan birisi olan savunma sanayinin anlamak gerekiyor. Ekonomik şartları gördüğümüzde ülkemizin en önemli çıkış yollarından birisi ihracat. İhracatta da en iddialı olduğumuz alanlardan birisi belki alanların başında gelen konuda savunma sanayi ve bu öyle bir alan ki, diğer ticaret alanlarından oldukça farklı. Bütün ticaret alanlarında ülkenin algısının politikasının rolü çok büyük ancak burada savunma sanayi söz konusu olunca ülkeler arası ilişkiler oluşturulan atmosfer her şeyin başında geliyor. Yani savunma sanayi ihracatı konusu veya savunma sanayi ilişkileri konusu sadece bir ticari ve ekonomik konu değil, bu anlamda da çok iddialı olduğumuz savunma sanayinde ihracatımızın artması konusunda sizlerin desteği çok ama çok önemli. Birebir temaslarımızda birçoğunuzun bunun çok net farkında olduğunuzu görüyoruz. Tabii bu anlamda da biz kendimizi sizler için bir irtibat noktası olarak adresliyoruz. Savunma sanayi ürünleri ve ihracatı konusunda her türlü temasta her türlü destek ihtiyacında biz her zaman buradayız, gerektiği anda bir telefonla bir mesajla istenilen yerde istenilen tarzda bir ekiple bulunmaya her zaman hazırız, istenilen bilgileri hazır edip sizlere ulaştırmak konusunda da son derece gayretli ve hassasız" şeklinde konuştu.

Başkan Demir konuşmasına Savunma Sanayi Başkanlığı hakkında bilgi vererek devam etti. Demir, birkaç sene içinde ATAK helikopterinin de üst modelinin geliştirileceğini belitti.

"İyi diplomasin yoksa cephede kazandığını masada kaybedersin"

Programa ev sahipliği yapan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün ise, Türk dış politikasının bir geleneği haline gelen Büyükelçiler Konferansı'nda büyükelçileri ASELSAN'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na da teşekkürlerini ileten Görgün, "İyi diplomasin yoksa cephede kazandığını masada kaybedersin" sözünü anımsatarak, küresel sistemin değiştiği, kartların yeniden dağıtıldığı, risklerin ve fırsatların hat safhaya çıktığı bir dönemde olunduğunu kaydetti. Elçilere hitaben konuşmasını sürdüren Görgün, "Ülkemizi temsil ederken ülkemizin çıkarlarını güçlendirirken elinizde kullanışlı araçların olması çok önemli. İşte ASELSAN'ın ve ASELSAN'ın yaptığı işlerin bu anlamda sizlerin elinizde ve aklınızda önemli bir araç olacağına inanıyorum. Artık ülkelerin güçleri ekonomilerinin gücü ile ölçülüyor. Diplomaside ekonomisi güçlü olan ülkelerin eli güçlü oluyor. Bu açıdan Türkiye ekonomisinin güçlenmesinin çok önemsiyoruz. ASELSAN Türkiye ekonomisinde çok önemli yeri olan güzide bir şirketimiz. Biz ASELSAN olarak 43 yıl önce taktik haberleşme konusunda teknoloji transferi olarak başladığımız yolculuğumuza, bugün yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz 500'ün üzerinde ürün ile birçok ülkeye teknoloji transferi yaparak devam ediyoruz. Rekabetin yoğun ve zorlu olduğu dünya savunma pazarında üstün teknoloji birikimimiz ve üretim altyapımız ile dünya devleri arasında yer alarak 2023 hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda ilerliyoruz. Hedefimiz ASELSAN'ın ihracatını arttırmak yeni pazarlara girmek ve daha fazla kullanıcıya ulaşmak. Ama içinde bulunduğumuz bu yere sadece bir şirket veya bir kurum olarak lütfen bakmayın. Burası Türk milletinin yokluklar içinde neler başarabileceğinin somut bir göstergesi, somut bir örneğidir" diye konuştu.

Görgün, ASELSAN'ın birimleri, yerleşkeleri ve ürünleri hakkında büyükelçileri bilgilendirdi. Sinevizyon gösteriminin ardından ise büyükelçiler ürünleri yerinde görmek amacıyla heyetler halinde ASELSAN'ı gezdi. - ANKARA