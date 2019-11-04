Atak helikopterinin kamerasından Van Gölü manzarası

Atak helikopterinin kamerasından Van Gölü manzarası

Jandarma Genel Komutanlığı, Van Gölü üzerinde görev uçuşu gerçekleştiren Atak helikopterinin kuyruk bölümüne takılan kameraya yansıyan görüntüleri paylaştı.

04.11.2019 17:30
Atak helikopterinin kamerasından Van Gölü manzarası

Jandarma Genel Komutanlığı, Van Gölü üzerinde görev uçuşu gerçekleştiren Atak helikopterinin kuyruk bölümüne takılan kameraya yansıyan görüntüleri paylaştı.

Atak helikopteri, kuyruk bölümüne takılan kamera ile Van Gölü üzerinde görev uçuşu gerçekleştirdi. Uçuş sırasında renkli görüntüler ortaya çıkarken, görüntüler Jandarma Genel Komutanlığının resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

VİDEO: Atak helikopterinin kamerasından Van Gölü manzarası
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