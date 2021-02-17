Atak helikopteri Faz-2 versiyonunun ilk teslimatları yapıldı

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Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen Atak heliktopterinin Faz-2 versiyonunda teslimatlar başladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Atak helikopterinin lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleriyle donatılmış, yerlilik oranı daha da artan Faz-2 versiyonunda ilk teslimatları Emniyet Genel Müdürlüğü ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına yaptıklarını bildirdi. Demir, "Atak ilk kez Emniyet Genel Müdürlüğünün kullanımına sunuldu. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım