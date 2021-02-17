Atak helikopteri Faz-2 versiyonunun ilk teslimatları yapıldı
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Atak helikopteri Faz-2 versiyonunun ilk teslimatları yapıldı

17.02.2021 15:05 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:20

Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen Atak heliktopterinin Faz-2 versiyonunda teslimatlar başladı.

Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen Atak heliktopterinin Faz-2 versiyonunda teslimatlar başladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Atak helikopterinin lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleriyle donatılmış, yerlilik oranı daha da artan Faz-2 versiyonunda ilk teslimatları Emniyet Genel Müdürlüğü ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına yaptıklarını bildirdi. Demir, "Atak ilk kez Emniyet Genel Müdürlüğünün kullanımına sunuldu. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Atak helikopteri Faz-2 versiyonunun ilk teslimatları yapıldı
Atak helikopteri Faz-2 versiyonunun ilk teslimatları yapıldı
Atak helikopteri Faz-2 versiyonunun ilk teslimatları yapıldı
Atak helikopteri Faz-2 versiyonunun ilk teslimatları yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

Haber Yorumları (1)
BURAK: Altay tanki.nerde.odami 2023 kimse yemiyor bu haberleri surü hatic
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