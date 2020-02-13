13.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:00

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Atadan Toruna Tohum Seferberliği ile Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yerli tohum seferberliğini başlattıklarını belirterek, "En temel amacımız; uluslararası pazardan, vatandaşlarımızın daha çok pay almasını sağlamak." dedi.