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'Atadan Toruna Tohum Seferberliği'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Atadan Toruna Tohum Seferberliği ile Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yerli tohum seferberliğini başlattıklarını belirterek, "En temel amacımız; uluslararası pazardan, vatandaşlarımızın daha çok pay almasını sağlamak.

13.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:00
'Atadan Toruna Tohum Seferberliği'

Tarım ve Orman Bakanı , Atadan Toruna Tohum Seferberliği ile Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yerli tohum seferberliğini başlattıklarını belirterek, "En temel amacımız; uluslararası pazardan, vatandaşlarımızın daha çok pay almasını sağlamak." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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