Atadan kalma yöntemle keçi peyniri üretiyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Atadan kalma yöntemle keçi peyniri üretiyorlar

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan Aziz Beşkeçili, eşi ve iki kızıyla atalarından kalma yöntemle keçi peyniri üretiyor.

Atadan kalma yöntemle keçi peyniri üretiyorlar
02.06.2020 08:07 | Son Güncelleme: 02.06.2020 08:11

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan Aziz Beşkeçili, eşi ve iki kızıyla atalarından kalma yöntemle keçi peyniri üretiyor. Aile, bu doğal yöntemi günümüzde yaşatan az sayıda üretici arasında yer alıyor.

Demre'ye bağlı Davazlar Mahallesi İkikuyu mevkisinde hayvancılıkla uğraşan Beşkeçili ailesi, atadan kalma yöntemle peynir üretiyor. Denizden 825 metre yükseklikte, şebeke hattı olmadığı için suyu uzak bir bölgeden taşıyarak getiren Aziz Beşkeçili, eşi Remziye ve kızları Gönül ve Emine ile birlikte hayvancılıkla uğraşıyor. 130 keçisi, 125 oğlağı olan aile her gün keçilerin sütünü elle sağıyor. 130 keçiden yaklaşık 40 litre süt alan aile, bu sütten 6 kilo tam yağlı peynir elde ediliyor. Sağılan süt, hemen bidonlara alınıyor. Sağım bittikten sonra omuzlarda taşınan bidonlar, evde peynir yapılacak kaplara süzülüyor. Sağım bitince ayrı ağıldaki oğlaklar, annelerini emmeleri için bırakılıyor. Annesinin kabul etmediği oğlaklar da sağılan sütlerle biberonla besleniyor. Kaplardaki süt mayalanıyor. Ardından kapların üstü kapatılarak 2 saat bekleniyor. Ardından oluşan ham peynir beyaz torbalara alınarak, süzülüyor. Süzülen su da kaynatılarak lor peyniri elde ediliyor. Süzülen torbadaki peynirler bir gün buzdolabında dinleniyor. Bir gün sonra da kilosu 40 liradan satılıyor.

Üretilen peynirde hiçbir katkı maddesi bulunmuyor. Keçiler bu mevsimde doğadan besleniyor. Keçi sürüsü sürekli olarak kontrol altında. Aşıları düzenli olarak yapılıyor. Ek besin verilmiyor. Bu nedenle peynirler sağlık açısından sorunsuz. Bu peynir üretimi 15 Mayıs'tan 15 Ağustos'a kadar sürüyor. Ağustos ayına doğru günlük üretim 2 kiloya kadar düşüyor. Peynirin satışında ise sorun yaşanmıyor.'ATALARIMIZDAN KALMA BİR PEYNİR'Zor koşullarda hayvancılık yapmaya devam ettiklerini söyleyen Aziz Beşkiçili, "Keçilerimiz Demre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kontrol altında. Peynirimiz son derece sağlıklı. Bu peynir bizim atalarımızdan kalma bir peynir. Yıllar önce yapıldığı aynı sistemle yapmaktayız. Sağlık açısından hiçbir sıkıntısı yoktur. Hayvanlarımızın aşısı tamdır. Hayvanlarımız dışarıdan yemle veya herhangi bir şeyle beslenmemektedir. Doğaldır, doğal yetiştirilir. Hep böyle devam eder" dedi.Anne Remziye Beşkeçili ise, "Ben bu peyniri atalarımdan, dedemden, ninemden, annemden öğrendiğim yöntemle üretiyorum. Hiçbir katkı maddesi yoktur. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz" diye konuştu.

Ailesine yardım eden Gönül Beşkeçili de uzun uğraşlar sonucu doğal peynirlerinin ortaya çıktığını söyledi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı Haber
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi 'riskli alan' ilan edildi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi "riskli alan" ilan edildi
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı Haber
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok Haber
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok Haber
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Nefes alamıyorum' şeklinde slogan attı
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
Mardinli gencin göğsümüzü kabartan başarısı! Yokluk içinde yaptığı proje, 500 aday arasından finalde
Mardinli gencin göğsümüzü kabartan başarısı! Yokluk içinde yaptığı proje, 500 aday arasından finalde
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Yasakların kalkmasıyla sahile akın eden bir grup vatandaş denize girdi
Yasakların kalkmasıyla sahile akın eden bir grup vatandaş denize girdi
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
İnternette tanıştığı kadına saf duygularla inanan 65 yaşındaki adam binlerce lirasından oldu
İnternette tanıştığı kadına saf duygularla inanan 65 yaşındaki adam binlerce lirasından oldu
Şehit olan narkotik polisi Erman Özcan'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Şehit olan narkotik polisi Erman Özcan'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Manchester United, Odion Ighalo'nun sözleşmesini 8 ay uzattı
Manchester United, Odion Ighalo'nun sözleşmesini 8 ay uzattı
Bundesliga tarihine geçen Jadon Sancho, attığı gol sonrası George Floyd'u andı
Bundesliga tarihine geçen Jadon Sancho, attığı gol sonrası George Floyd'u andı
Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız
Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen...
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor
Güney Kıbrıs'taki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya AK Parti'den tepki: Şiddetle kınıyoruz
Güney Kıbrıs'taki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya AK Parti'den tepki: Şiddetle kınıyoruz
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin
Apartmanın 7'nci katından düşen emekli, yaşamını yitirdi
Apartmanın 7'nci katından düşen emekli, yaşamını yitirdi
Chelsea, 5 olan oyuncu değişikliği kuralının 9'a çıkarılmasını istiyor
Chelsea, 5 olan oyuncu değişikliği kuralının 9'a çıkarılmasını istiyor
Beşiktaş'ın 1986-87 sezonunda şampiyon ilan edilmesini isteyen Çebi'ye G.Saray'dan yanıt: İftira
Beşiktaş'ın 1986-87 sezonunda şampiyon ilan edilmesini isteyen Çebi'ye G.Saray'dan yanıt: İftira
Siirt Pervari'de zırhlı araç uçuruma yuvarlandı: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı
Siirt Pervari'de zırhlı araç uçuruma yuvarlandı: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Adnan Menderes Mustafa Destici Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Haldun Dormen Çağlar Çorumlu Yeliz Yeşilmen
Spor Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Mehmet Aurelio Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kadın Ankara Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: Atadan kalma yöntemle keçi peyniri üretiyorlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 08:26:05. #1.14#
title