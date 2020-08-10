AtaÇocuk'ta ilk ders zili çaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AtaÇocuk'ta ilk ders zili çaldı

AtaÇocuk'ta ilk ders zili çaldı Atakum Belediyesi AtaÇocuk'ta ilk ders sanat ve müzik Atakum Belediyesi'nin AtaÇocuk Anaokulu'nda 4-5 yaş grubu Atakumlu minikler için ilk ders zili çaldı.

10.08.2020 14:07 | Son Güncelleme: 10.08.2020 14:14

AtaÇocuk'ta ilk ders zili çaldı

Atakum Belediyesi AtaÇocuk'ta ilk ders sanat ve müzik

SAMSUN - Atakum Belediyesi'nin AtaÇocuk Anaokulu'nda 4-5 yaş grubu Atakumlu minikler için ilk ders zili çaldı. Okullu olma heyecanı yaşayan AtaÇocuklu minikler, yeni normalleşme dönemi kuralları altında eğitime başladı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Komşularımıza verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin hemşehrilerine sözünü verdiği anaokulu projesi olan AtaÇocuk, 4-5 yaş grubundaki öğrencileri ile eğitime başladı. İlk ders zilinin çalması ile birlikte sınıflara koşan AtaÇocuklu minikler, öğretmenleri ve yeni arkadaşları ile tanıştı, sanat ve müzik etkinliklerine katılarak keyifli vakit geçirdi. Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle açılışı bir süre ertelenen AtaÇocuk'ta eğitim dönemi yeni normalleşme kuralları eşliğinde başladı. Sabahın ilk saatleri ile birlikte AtaÇocuk'a gelen veli ve öğrenciler, okulun bahçe girişindeki ateş ölçümü ve dezenfeksiyon masasında karşılandı. Giriş bölümündeki görevliler tarafından veli ve öğrencinin ateşi ölçüldü, elleri dezenfekte edildi. AtaÇocuk'un öğrencilerine çocuklar için renkli malzemelerden üretilen özel maskelerden hediye edildi. Veliler, çocuklarını giriş bölümünde sorumlu öğretmenlere teslim ederek dışarıda vedalaştı. Velilerin giriş yapmadığı okul içerisinde belirli periyotlarla hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin ateş ölçümleri yapılıyor. En fazla 10 öğrencinin bir arada bulunabildiği sınıflar 40 dakikada bir boşaltılarak havalanması sağlanıyor.

Eğitim ve eğlence bir arada

Gruplar halinde yaptıkları kahvaltının ardından AtaÇocuk'ta etkinliklerle dolu eğlenceli bir gün geçiren çocukların dersliklerdeki ilk aktivitesi tanışma oyunu oldu. Şarkılar eşliğinde öğretmenlerinin ve sınıf arkadaşlarının isimlerini öğrenen minikler, güne sanatsal faaliyetlerle devam etti. Latin ezgilerinin vazgeçilmez enstrümanlarından biri olan 'marakas' yapan minikler, ürettikleri marakasları süsledi. Kendi eserleri olan enstürmanlar ile müzik yapan çocuklar, 'Okuluma Başladım' şarkısını öğrenip hep beraber söyledi. AtaÇocuklu miniklerin günü; hikaye saati, ayak izlerini takip etme etkinliği ve Montessori oyunları ile devam etti. AtaÇocuk'un öğrencileri, hem eğlenip hem öğrenecek. Etkinliklerle haftanın beş günü dolu dolu geçecek. Bu hafta içerisinde minikler; mutfağa girip dondurma yapacak, düşünmeyi geliştirebilmek için beyin fırtınasına katılacak, çeşitli deneyler yaparak bilimle tanışacak, müzik ve sanat etkinliklerinin yanı sıra okul bahçesini süsleyerek eğlenecek.

"ATAÇOCUK ailesi her geçen gün büyüyecek"

Atakumlu kadınların, iş yaşamında daha aktif olmaları için hemşehrilerine anaokulu sözü verdiğini hatırlatan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Geçen yıl hayalini kurduğumuz AtaÇocuk'ta bugün dersler başladı. Komşularımıza verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. AtaÇocuk; Atatürk ilkelerine bağlı, bilimin, aklın yolunda, kültür-sanat ve müziği yaşamın bir parçası olarak gören, birden fazla yabancı dil konuşabilen ve dünya ile entegre nesiller yetiştirecek. Bugün hizmete giren AtaÇocuk'un Mevlana Mahallesi şubesi bir başlangıç. Hemşehrilerimize ve onların çocuklarına daha fazla AtaÇocuk şubesi ile hizmet vereceğiz. Atakum'un farklı mahallelerine açacağımız yeni şubeler ile AtaÇocuk ailesi her geçen gün büyüyecek. Samsun'un eğitim seviyesi en yüksek olan ilçesi Atakum'da nitelikli eğitim ihtiyacına karşı duyarsız kalamayız" diye konuştu.

AtaÇocuk'ta ilk ders zili çaldı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi Dünya
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Atatürk'e beddua' iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı 3. Sayfa
Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı Politika
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Kabristana giden vatandaşlar, yakınlarına ait mezarların kazılmış olduğunu görünce şoke oldu 3. Sayfa
Kabristana giden vatandaşlar, yakınlarına ait mezarların kazılmış olduğunu görünce şoke oldu
Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu Spor
Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Son Dakika: Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs denetimi olacak! Vali, kaymakam ve muhtarlar da katılacak
Son Dakika: Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs denetimi olacak! Vali, kaymakam ve muhtarlar da katılacak
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi
Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi
Yargıtay'ın emsal kararına göre 10 yıl geçen nafaka alacakları tahsil edilemeyecek
Yargıtay'ın emsal kararına göre 10 yıl geçen nafaka alacakları tahsil edilemeyecek
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Restorasyonu tamamlanan Sümela Manastırı'nda ilk ayinin tarihi belli oldu
Restorasyonu tamamlanan Sümela Manastırı'nda ilk ayinin tarihi belli oldu
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'nun final öncesinde yaptığı motivasyon konuşması gündeme damga vurdu
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'nun final öncesinde yaptığı motivasyon konuşması gündeme damga vurdu
Son Dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PAOK oldu
Son Dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PAOK oldu
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti
Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Modacı Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu
Modacı Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Aylin Nazlıaka Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Orhan Gencebay Erkan Kolçak Köstendil
Spor Ali Koç Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Ertuğrul Sağlam Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Türk Kaza Ağustos Beşiktaş
Şu an buradasınız: AtaÇocuk'ta ilk ders zili çaldı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 14:14:50. #1.15#
title