Ataç, Sütlüce Gençlik Merkezi'ni İnceledi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kente kazandırılmak üzere yapımı sürdürülen Sütlüce Gençlik Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından yapımı devam eden Sütlüce Gençlik Merkezi'nde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Başkan Ahmet Ataç, yapımı büyük ölçüde tamamlanan merkeze giderek devam eden çalışmaları gözlemledi. Yetkililerden İstiklal Caddesi üzerinde bulunan merkezin yapım çalışmaları hakkında bilgiler alan Başkan Ataç, binanın kullanım alanlarını gezdi. İnceleme sırasında bir değerlendirmede bulunan Ataç, gençlere yönelik çalışma ve projelerinin devam edeceğini belirterek, "Tepebaşı Belediyesi olarak gençlerimize hizmet veren iki merkezimiz büyük ilgi görüyor. Gerek 19 Mayıs Gençlik Merkezi, gerekse 29 Ekim Gençlik Merkezi gençlerimizin adeta akınına uğruyor. Liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Bütün ümidim gençliktedir' sözüne tüm benliğim ile inanıyorum. Bu felsefeden çıkışla, gençlerimize kendilerini geliştirebilecekleri, değerlerine değer katabilecekleri ortamlar hazırlamanın önemini göz önünde bulunduruyorum. Umuyorum ki Sütlüce Gençlik Merkezi de kısa zamanda Eskişehirli gençlerimizin hizmetine sunulmuş olacak" dedi. - ESKİŞEHİR