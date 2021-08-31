Atabey Mahmut Kıyıcı İlçe Halk Kütüphanesi Yenileme Projesi Tamamlandı

Atabey Mahmut Kıyıcı İlçe Halk Kütüphanesi Yenileme Projesi TamamlandıAtabey Mahmut Kıyıcı İlçe Halk Kütüphanesi'nde başta çocuklarımız olmak üzere her yaştan vatandaşımıza daha sağlıklı bir şekilde hizmet verebilmek amacıyla yenileme projesi hazırlandı.

Atabey Mahmut Kıyıcı İlçe Halk Kütüphanesi Yenileme Projesi TamamlandıAtabey Mahmut Kıyıcı İlçe Halk Kütüphanesi'nde başta çocuklarımız olmak üzere her yaştan vatandaşımıza daha sağlıklı bir şekilde hizmet verebilmek amacıyla yenileme projesi hazırlandı. Yapımına kısa sürede başlanacak olan projenin Ekim ayında tamamlanarak faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Kaymakamımız Sayın Göksu Bayram: "Her vatandaşımızın kitaplarla hemhal olmayı hayatının merkezine koyması gerekmektedir ve çocuklarımızın erken yaşlarda okuma alışkanlığı kazanabilmesi için fiziki mekanların da sağlıklı ve ilgi çekici olması çok önemlidir. Yeni projemiz hayırlı olsun. " dedi.

Kaynak: Habermetre