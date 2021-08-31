Atabey Mahmut Kıyıcı İlçe Halk Kütüphanesi Yenileme Projesi Tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Atabey Mahmut Kıyıcı İlçe Halk Kütüphanesi Yenileme Projesi Tamamlandı

Atabey Mahmut Kıyıcı İlçe Halk Kütüphanesi Yenileme Projesi Tamamlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Atabey Mahmut Kıyıcı İlçe Halk Kütüphanesi Yenileme Projesi TamamlandıAtabey Mahmut Kıyıcı İlçe Halk Kütüphanesi'nde başta çocuklarımız olmak üzere her yaştan vatandaşımıza daha sağlıklı bir şekilde hizmet verebilmek amacıyla yenileme projesi hazırlandı.

Atabey Mahmut Kıyıcı İlçe Halk Kütüphanesi Yenileme Projesi TamamlandıAtabey Mahmut Kıyıcı İlçe Halk Kütüphanesi'nde başta çocuklarımız olmak üzere her yaştan vatandaşımıza daha sağlıklı bir şekilde hizmet verebilmek amacıyla yenileme projesi hazırlandı. Yapımına kısa sürede başlanacak olan projenin Ekim ayında tamamlanarak faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Kaymakamımız Sayın Göksu Bayram: "Her vatandaşımızın kitaplarla hemhal olmayı hayatının merkezine koyması gerekmektedir ve çocuklarımızın erken yaşlarda okuma alışkanlığı kazanabilmesi için fiziki mekanların da sağlıklı ve ilgi çekici olması çok önemlidir. Yeni projemiz hayırlı olsun. " dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mansur Yavaş Hamid Karzai Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Münir Özkul Derya Baykal Seren Serengil
Spor Marcao Umut Meraş Fatih Terim Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Atabey Mahmut Kıyıcı İlçe Halk Kütüphanesi Yenileme Projesi Tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 19:43:02. #1.14#

title