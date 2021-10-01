Atabey Gül Serası, İlçemizde Kesme Çiçek Üretiminde Önemli Bir Yatırıma İmza Attı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Atabey Gül Serası, İlçemizde Kesme Çiçek Üretiminde Önemli Bir Yatırıma İmza Attı

Habermetre - Haberler | Toplum
Atabey Gül Serası, İlçemizde Kesme Çiçek Üretiminde Önemli Bir Yatırıma İmza Attı

Atabey Gül Serası, İlçemizde Kesme Çiçek Üretiminde Önemli Bir Yatırıma İmza Attıİlçemiz, TKDK desteği ile ile kesme çiçek üretimi konusunda 4 milyon TL proje bedeli ile önemli bir yatırım kazandı.

Atabey Gül Serası, İlçemizde Kesme Çiçek Üretiminde Önemli Bir Yatırıma İmza Attıİlçemiz, Tkdk desteği ile ile kesme çiçek üretimi konusunda 4 milyon TL proje bedeli ile önemli bir yatırım kazandı. Sayın Kaymakamımız Yunus Emre AKPINAR ve Atabey Belediye Başkanı Sayın Tevfik ATASOY, Dember Çiçekçilik Ltd. Şti' yi ziyarette bulundu. 12. 000 m2 açık ve 7. 850 m2 kapalı alana sahip tesis, 1 milyon adet kesme gül üretimi ve ihracatı hedeflemektedir.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Seyit Torun Donald Trump Sezai Temelli Temel Karamollaoğlu
Magazin Özge Özder Pınar Deniz Gülben Ergen Amelia Hamlin
Spor Mesut Özil Mehmet Topal Bülent Uygun Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Atabey Gül Serası, İlçemizde Kesme Çiçek Üretiminde Önemli Bir Yatırıma İmza Attı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 19:39:40. #1.11#