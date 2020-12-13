Ataberk Dadakdeniz'den rekorluk performans
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Ataberk Dadakdeniz'den rekorluk performans

13.12.2020 11:59 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:03
Ataberk Dadakdeniz'den rekorluk performans

Bursaspor'un genç file bekçisi Ataberk Dadakdeniz, Yılport Samsunspor maçında kalesine 28 şut çekildi.

Bursaspor'un genç file bekçisi Ataberk Dadakdeniz, Yılport Samsunspor maçında kalesine 28 şut çekildi. 8'i kaleyi tutan şutların tamamında başarılı olan 21 yaşındaki file bekçisi, yakın mesafeden atılan 7 şutta da inanılmaz bir refleks örneği gösterdi.

TFF 1.Lig ekibi Bursaspor'un, Yılport Samsunspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın yıldızlarından birisi de kaleci Ataberk Dadakdeniz oldu. Yeşil-beyazlı takım, her ne kadar rakibini farklı mağlup etse de kalesine 28 şut çekildi. Bu şutların 8'i kaleyi bulurken, 21 yaşındaki kaleci bunların tamamında başarılı oldu. 8 şutun 7'sinin de ceza sahası içinden olması dikkatlerden kaçmadı. Yakın mesafeden gelen toplara inanılmaz bir refleks gösteren Ataberk Dadakdeniz, takımının 90 dakika boyunca gol yememesini sağladı. Genç file bekçisinin bu kurtarışları, son yılların en etkileyici performansları arasındaki yerini aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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