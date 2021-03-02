Ataa Derneği, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde ihtiyaç sahiplerine insani yardım malzemesi ulaştırıyor
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Ataa Derneği, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde ihtiyaç sahiplerine insani yardım malzemesi ulaştırıyor

02.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:26
Ataa Derneği, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde ihtiyaç sahiplerine insani yardım malzemesi ulaştırıyor

TEL Kuveyt merkezli Ataa Derneği, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad ilçesinde 400 muhtaç aileye gıda kolileri dağıttı.

TEL Kuveyt merkezli Ataa Derneği, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad ilçesinde 400 muhtaç aileye gıda kolileri dağıttı.

Dernek, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde geniş kapsamlı bir yardım kampanyası başlattı.

Kuveyt merkezli derneğin Tel Abyad sorumlusu Abdürrahman Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ta "Rahmet Konvoyu" adı altında bir yardım kampanyası başlattıklarını söyledi

Kampanyanın amacının bölgede yaşayan 14 bin ailenin hayati şartlarını iyileştirmek olduğunu belirten Muhammed, "Ali Becli beldesi ve beldeye bağlı 10 köyde 400 aileye gıda kolileri ve hurma dağıtımıyla başladık." dedi.

Muhammed, AFAD koordinesinde ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) korumasında, Tel Abyad ve Rasulayn ilçe ve kırsalında yaklaşık 93 bin ihtiyaç sahibine insani yardım malzemeleri ulaştırılacağını ve kampanyanın martın sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK işgalinden kurtarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa

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