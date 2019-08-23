23.08.2019 22:54

Kırgızistan'ın Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Büyükelçiliği tarafından "Ata Yurdundan Ana Yurda Kırgızlar Van'da Buluşuyor" projesi kapsamında Kırgızistan'dan gelen 5 öğretmen, 15 gün boyunca Erciş ilçesinin Ulupamir Mahallesi'nde yaşayan Kırgız Türklerine geleneklerini tanıttı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, TRT Avaz ile Türk Hava Yollarının sponsorluğunda yürütülen "Ata Yurdundan Ana Yurda Kırgızlar Van'da Buluşuyor" projesi kapsamında Erciş ilçesindeki Ulupamir Mahallesi'ni ziyaret etti.

Beraberindeki heyetle heyetle el sanatlarından oluşan sergi alanını gezen ve kök boru oyununu izleyen Bilmez, burada yaptığı konuşmada, proje kapsamında çocukların görsel bir şölen sergilediğini belirterek, "Kırgız Türklerinin geleneksel müzik aletlerine burada çocuklarımıza tanıttılar ve eğitim verdiler. İnşallah Kırgız kültürü Ulupamir Mahallesi'nde yaşamaya devam edecektir. Türk İslam kültürünün temel parçası olan Kırgız kültürü buradan dünyanın dört bir yanına yayılacak ve gelişecek. Kırgızları bağrına basan tüm Erciş halkına teşekkür ediyorum." dedi.

Ulupamir Mahallesi Muhtarı Eyüphan Koşar da proje kapsamında Kırgızistan'dan gelen öğretmenlerin müzik aletlerinin çalınması, dans, oyunların oynanması, yöresel kıyafet dikimini gibi konularda 15 gün köylerinde vatandaşlara eğitim verdiğini söyledi.

"Öğretmenler, unuttuğumuz kültürümüzü tekrar canlandırdı"

Aysel Sazar ise Ulupamir köyünde yaşadığını belirterek, "Kırgızistan'dan bir ekip geldi, bize gelenek ve göreneklerimizi öğrettiler. Kopuz çalma, kıyafet dikme bütün geleneklerimizi öğrendik. Bu geleneklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Öğretmenler, unuttuğumuz kültürümüzü tekrar canlandırdı." diye konuştu.

Bilmez'e Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğu, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Ahmet Uğurlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş ve kurum amiri eşlik etti.

Kaynak: AA