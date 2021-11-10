ATA'YI ANMAK İÇİN AVCILAR'DA D-100'DE TRAFİK DURDU

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için Avcılar'da da saat 09.05'te hayat durdu. D-100 karayolundaki sürücüler araçlarını durdurarak saygı duruşunda bulundu.

Merkez Üniversite Kampüsü yakınlarından geçen D-100 karayolunda saat 09.05'te siren seslerinin duyulması ardından korna sesleri de yükseldi. Binlerce sürücü araçlarını durdurarak, Atatürk'e saygılarını gösterdi. Metrobüs üst geçidinde de yüzlerce kişi saygı duruşunda bulundu. Bir temizlik işçisi elindeki süpürge ile hazır ola geçerek saygı duruşunda bulundu.