Ata yadigarı camilerden depremin izleri siliniyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ata yadigarı camilerden depremin izleri siliniyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gördükten sonra güçlendirme çalışması yapılan Malatya'daki ata yadigarı Ulu Cami ile Hacı Yusuf Taş Camisi, restorasyonun ardından yeniden cemaatle buluşturulacak.

Ata yadigarı camilerden depremin izleri siliniyor
26.08.2020 11:03 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:06

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gördükten sonra güçlendirme çalışması yapılan Malatya'daki ata yadigarı Ulu Cami ile Hacı Yusuf Taş Camisi, restorasyonun ardından yeniden cemaatle buluşturulacak.

Depremde, Battalgazi ilçesinde Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad tarafından 1124'te yaptırılan Ulu Cami ile Hocazade Hacı Yusuf tarafından 1843'te inşa ettirilen ve 1893'teki sarsıntıda yıkılmasının ardından vatandaşlardan toplanan yardımlarla ayağa kaldırılan Hacı Yusuf Taş Camisi'nde de ağır hasar oluştu.

Zarar gören camilerin cemaate kapatılmasının hemen ardından Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce tarihi yapıların restorasyonu için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında, ilk olarak ata yadigarı camilerin artçı sarsıntılardan daha fazla zarar görmemesi için güçlendirme çalışması gerçekleştirildi.

Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivrice merkezli deprem nedeniyle kentteki 11 tarihi yapıda hasar oluştuğunu söyledi.

Hasar durumunun yapılara göre değiştiğini anlatan Doğan, şöyle konuştu:

"En fazla hasar gören iki yapımız, Ulu Cami ile Hacı Yusuf Taş Camisi. İki cami için gerekli tespitleri yaptık, raporları hazırladık. Artçı depremlerde daha fazla zarar görmemesi için Hacı Yusuf Taş Camisi'nin kubbe kasnakları sargılarla desteklendi. Ulu Cami'de ise kemer işleri ahşapla desteklendi. Her iki camide, röleve, restitüsyon, restorasyon, mekanik, statik ve elektrik projelerine yönelik çalışmalar başladı."

"Cami ile cemaati buluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz"

Doğan, ecdat yadigarı eserlerin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini vurguladı.

Tarihi camilerin restorasyon çalışmalarının büyük titizlikle yürütüldüğünü belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Bu yapıların gelecek nesillere aktarılabilmesi ve olabilecek depremlerde tekrar hasar görmemesi için statik anlamda ne tarz müdahalelerde bulunacağımız konusu çok önemliydi. Aksaray Üniversitesinden alanında uzman akademisyenler geldi, araştırma yaptılar ve uygulanabilecek çalışmaları konuştuk. Söz konusu malzeme alındı, laboratuvarda taşların gücü ölçüldü. Hocalarımız rapor hazırladı. Çalışmayı yapacak firma, rapor doğrultusunda restorasyona yönelik projelerini hazırladı. Biz de projeleri inceledikten sonra Sivas Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna gönderdik."

Doğan, projelerin onaylanmasının ardından camilerde çalışmalara ivedilikle başlanacağını ifade ederek, "Cami ile cemaati buluşturmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

Hacı Yusuf Taş Camisi'nde yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgi veren Doğan, şunları söyledi:

"Camideki ana kubbeyi sökeceğiz. Görsel olarak, dışarıda görünmeyecek şekilde kasnağına çelik çember atılacak. Yapının güçlendirmesine yönelik gergi çubukları atılacak. Doğu-batı yönünde dışarıdan iki destek payandası yapılacak, çünkü caminin beden duvarları biraz yüksek olduğu için, depremde salınımı biraz fazla olduğundan hasar durumu farklı oluyor. Cami içerisindeki sıvalar sökülecek, kalem işleri yeniden yapılacak."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komada olduğu iddiaları sonrası ortaya çıktı Dünya
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komada olduğu iddiaları sonrası ortaya çıktı
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi 3. Sayfa
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı 3. Sayfa
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Ekonomi
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor Magazin
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi Magazin
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Melih Gökçek 'kel kafa' diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Melih Gökçek "kel kafa" diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
İHA tarafından yeri tespit edilen teröristi, annesi dağa çıkıp teslim olmaya ikna etti
İHA tarafından yeri tespit edilen teröristi, annesi dağa çıkıp teslim olmaya ikna etti
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453,5 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453,5 liradan işlem görüyor
Ablasını dövdüğü için vuran kayın birader, gözaltına alındı
Ablasını dövdüğü için vuran kayın birader, gözaltına alındı
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı
Madde bağımlısı genç, camını kırdığı arabaya uyumak için böyle girdi
Madde bağımlısı genç, camını kırdığı arabaya uyumak için böyle girdi
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti
Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek
Welinton, Beşiktaşlı eski futbolcu Ali Cansun'u çıldırttı: Fişi duruyordur inşallah
Welinton, Beşiktaşlı eski futbolcu Ali Cansun'u çıldırttı: Fişi duruyordur inşallah
Galatasaray, Mustafa Cengiz'e olan sözleri nedeniyle Fatih Altaylı'ya hukuki işlem başlattı
Galatasaray, Mustafa Cengiz'e olan sözleri nedeniyle Fatih Altaylı'ya hukuki işlem başlattı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Son Dakika: Bakan Albayrak, 'Doğal gaza indirim ne zaman olur?' sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için uğraşıyoruz
Son Dakika: Bakan Albayrak, "Doğal gaza indirim ne zaman olur?" sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için uğraşıyoruz
Eski muhtar, kahvehanede otururken husumetli olduğu grubun saldırısına uğradı
Eski muhtar, kahvehanede otururken husumetli olduğu grubun saldırısına uğradı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Murat Kurum Fatih Dönmez Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Ozan Güven Cem Yılmaz Hande Erçel Demet Özdemir
Spor Gökhan Gönül Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Kaza Çocuk Gaziantep Instagram
Şu an buradasınız: Ata yadigarı camilerden depremin izleri siliniyor - Elazığ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 11:41:33. #1.14#
title