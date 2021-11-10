"Ata'ya Saygı Zinciri" ile Kadıköy'de anıldı

KADIKÖY, İSTANBUL (Bültenler) - Yurttaşlar, Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı sahil arasında oluşturulan 6,5 kilometrelik zincirin halkalarını, aralarında 2 metre mesafe bırakarak oluşturdular. Saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşuna geçildi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve eşi Rojvan Odabaşı'nın katıldığı tören İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından sona erdi.

"ATAMIZI SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUZ"

Ata'ya Saygı Zinciri'ne katılan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Bugün Atamızı kaybedişimizin 83'üncü yıl dönümü. Bugün Kadıköy'ün birçok yerinden, bütün mahallelerinden Kadıköylüler burada, Ata'ya saygılarını gösteriyorlar. Ata'ya saygı zinciri her ne kadar Kadıköy sınırları içinde olsa da Bostancı'yı geçip Maltepe'ye kadar ulaşıyor. Pandemi kurallarını gözeterek bir buçuk metrelik aralıklarla yurttaşlarımız eskiden el ele tutuşuyorlardı şimdi de bayrakları tutarak zinciri oluşturdular. Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, sonsuz saygı ve minnetle anıyorum." diye konuştu.

Her yıl Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri tarafından düzenlenen 'Ata'ya Saygı Zinciri'ne denizden de kanolar, su jetleri ve tekneler 9'u 5 geçe sirenlerini çalarak katıldı. Dalgıçlar denizin altında dev Atatürk posteri ve Türk bayrağı açarak denizin yüzeyine çıkardı. Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı – BAK Kadıköy de Ata'ya Saygı Zinciri'nde yer alarak, Türk bayrağı açtı.

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