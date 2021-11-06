"Ata'ya saygı" için pedal çeviren bisikletliler Bolu'ya ulaştı

DÜZCE (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 83. yılında anmak için Anıtkabir'e ulaşmak üzere Düzce'den yola çıkan bisikletliler Bolu'ya geldi.

Düzce'den sabahın erken saatlerinde hareket ederek 256 kilometrelik tura başlayan bisikletliler, Bolu Dağı ve Abant gişelerini geçti.

Düzce Bisikletçiler Kulübü üyesi 35 kişi, polis ekiplerinin eşliğinde geldikleri Bolu'da Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde mola verdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Düzce İl Temsilcisi Selim Cicü, AA muhabirine, "Ataya Saygı Bisiklet Turu"nu 7 yıldır düzenlediklerini belirterek, "Bugün 175 kilometre sürmeyi planlıyoruz. Yarın da Kızılcahamam'dan başlayarak kalan 81 kilometreyi tamamlayıp Ata'mızı ziyarete gideceğiz. Duygusal bir yolculuk oluyor." diye konuştu.

Bisiklet turuna eşiyle katılan Özcan Güler de "Anıtkabir'e gidiyoruz. Bu nedenle duygu yüklü bir sürüş oluyor." dedi.

Tuğba Güler de güzel ve güvenli bir yolculuk yaptıklarını dile getirerek, "Yanımızdan geçen araçlar da bize destek sağlıyor. Yolculuğumuzu bir an önce bitirip Anıtkabir'e ulaşmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

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