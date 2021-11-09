"Ata'ya saygı için" pedal çeviren bisikletliler Afyonkarahisar'a ulaştı

AYDIN (AA) - Türkiye Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi'nin 19 üyesi, "Atamızın Yolundayız" sloganıyla bisikletleri ile çıktıkları Aydın'dan sonra Afyonkarahisar'a geldi.

10 Kasım Haftası nedeniyle "Atamızın Yolundayız" diyerek pedal çeviren bisikletliler, Anıtkabir'e ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi Başkanı Hümeyra Yıkılmaz, AA muhabirine, etkinliği her yıl geleneksel olarak yaptıklarını söyledi.

Bu yıl 7'incisini düzenlediklerini dile getiren Yıkılmaz, şöyle konuştu:

"7 Kasım'da Aydın'dan 19 bisikletliyle yola çıktık. Denizli ve Sandıklı'da mola verdik. Şimdi Afyonkarahisar'dayız akşamda Emirdağ'da konaklayacağız. Yarın da Polatlı'nın ardından 11 Kasım'da Anıtkabir'de olacağız. Aydın'dan getirdiğimiz bayrağı da Ata'mıza teslim edeceğiz."

Afyonkarahisar Bisiklet İl Temsilcisi Osman Çoban'da etkinlik dolayısıyla Yıkılmaz'a Türk bayrağı takdim etti.

Daha sonra grup üyeleri Emirdağ'a ulaşmak üzere yeniden yola çıktı.

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