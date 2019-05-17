Ata Toprağını Selanik'ten Samsun'a Taşıyorlar

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprak ve Türk bayrağını Samsun'a götürmek için Çorum'dan hareket eden Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu 4 bisikletli, Amasya'ya ulaştı.

Toprak ve Türk bayrağını Çorumlu bisikletli sporculardan teslim alan 4 bisikletli Amasya'ya vardı.

Amasya Valiliği önünde, Vali Osman Varol tarafından karşılanan grup, burada kendilerine Samsun'a ulaştırılmak üzere teslim edilen toprak ve Türk bayrağını öperek, Vali Varol'a teslim etti.



Emaneti kendilerine ulaştırdıkları için sporculara teşekkür eden Varol, Milli Mücadele'nin 100. Yılı etkinliklerinin Türkiye'nin her tarafında coşkuyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Milli Mücadele'nin 100. Yılını gururla yaşadıklarını ifade eden Varol, şunları kaydetti:

"Özellikle Milli Mücadele'nin ateşinin yakıldığı, ilk kıvılcımın çakıldığı, Samsun'dan başlayarak, daha sonra Milli Mücadele ruhunun tüm dünyaya haykırıldığı Amasya, arkasından kongre şehirlerimiz Erzurum ve Sivas'ta 2019 yılının başından beri Milli Mücadele'nin 100. Yılı olması hasebiyle çok ciddi etkinlikler düzenlenmekte. Bu kapsamda yapılan etkinliklerden bir tanesi de arkadaşlarımızın bu çok kıymetli emanetleri şehirden şehre taşıyarak, bugün de Amasya'ya intikal ettirmeleri oldu. Bizler de kendilerini bugün Amasya'da karşılayarak emaneti teslim aldık. Muhafaza edeceğiz, daha sonrasında da tekrar kendilerine teslim edeceğiz."

Bisikletliler yarın Amasya-Samsun kara yolunda 50 kilometre pedal çevirerek Samsun'un Havza ilçesine ulaşacak, toprak ve Türk bayrağını Samsunlu sporculara teslim edecek.

Sporculara, emniyet güçleri ve sağlık personeli de eşlik ediyor.



- Organizasyon



Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı himayesinde Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen program, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğundaki törenle başlamıştı.



Organizasyon kapsamında Atatürk Evi'nden alınan toprak ve Türk bayrağı, Milli Mücadele'nin başladığı Samsun'daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edilecek.

Kaynak: AA