Ata tohumuyla üretilen dev lahanaların hasadı başladı

Ata tohumuyla üretilen dev lahanaların hasadı başladı Sivas'ta çiftçilerin ata tohumlarıyla ürettikleri, boyutlarıyla ilgi çeken dev lahanaların hasadına başlandı.

Ata tohumuyla üretilen dev lahanaların hasadı başladı

Sivas'ta çiftçilerin ata tohumlarıyla ürettikleri, boyutlarıyla ilgi çeken dev lahanaların hasadına başlandı.

SİVAS - Sivas'ta çiftçilerin ata tohumlarıyla ürettikleri, boyutlarıyla ilgi çeken dev lahanaların hasadına başlandı.

Sivas'ta sofraların vazgeçilmezlerinden olan ve kış aylarında tüketilmek üzere turşusu yapılan Sivas lahanasının hasadına başlandı. Yenişehir bölgesi, Kızılırmak kenarında çiftçilik yapan Hakan Dilmez, ata tohumu kullanarak ekim yaptığı bahçesinde 40 kilogramı bulan dev lahanalar elde etti. Ata tohumuyla üretilen dev lahanalar görenlerin dikkatini çekerken lezzetiyle de damaklarda tat bırakıyor. Doğal yöntemleri kullanarak çiftçilik yapan Dilmez'in ürettiği dev lahanaların kilogramı 2 Liradan alıcı buluyor.

Büyüklüğü ve lezzetiyle diğer lahanalardan ayrılıyor

Lahana üreticisi Hakan Dilmez, dev lahanaların boyutlarının normal lahanalardan daha büyük olduğunu belirterek, "Biz Sivas'ta salatalık, lahana, kabak, karpuz gibi Sivas'ta yetiştirilebilecek her şeyi yetiştiriyoruz. Lahananın Mayıs ayında yerini yaptırıyoruz ve dikimini gerçekleştiriyoruz. Şuan da hasat zamanındayız. Bu lahanalar Sivas lahanasıdır. Atamızdan, dedelerimizden kalma tohumlardır. Tohumlar yaklaşık 100 yıldan fazla tohumlardır. Bunun her sene tohumunu kendimiz üretiyoruz. Bunlara çift yapraklı lahanalar deriz biz. Onları seçeriz, köklerini alır saklarız. Seneye biz onları tohum olarak çıkarırız. Bir daha ki seneye de bu şekilde lahanalar oluyor. Bunlar yerli lahana oldukları için şimdiki lahanalara oranla biraz büyük.45 kiloya kadar lahanalarımız oluyor. Şuan turşu zamanı olduğu için Sivas'ta gelenekseldir zaten bu yüzden talep çok. Manavlarda kilosu 2 liraya satılıyor. Biz kabala veriyoruz. Beni Yenişehir merkez Kızılırmak Kiremitli mevkiinde bulabilirler. Vatandaşlar bilinçlensinler Sivas lahanası yesinler. Niğde lahanasını getirip Sivas lahanası diyerek vatandaşları kandırıyorlar. Sonra insanlar Sivas lahanasından tiksiniyoruz, koku yapıyor diyorlar. Yerinde bulsunlar ve alabilecekleri yerlerden alsınlar" ifadelerini kullandı.

Doğal yöntemler kullanılarak yetiştiriliyor

Üretici Adem Yıldırım ise, lahanaları doğal yöntemler kullanarak ürettiklerini dile getirerek, " Normal marketlerde satılan lahanalar 4-5 kilo oluyor 10 kiloyu geçmez. Burada 40- 45 kiloluk lahanalar var. Bu lahanaların özelliği Sivas tohumu olması. En az 100 yıllık tohumlar. Bu tohumların geçmişi lezzetini etkilemez. Doğal yöntemlerle üretiyoruz. Aynı zamanda suni gübre kullanıyoruz. Hiçbir şekilde fenni gübre kullanmayız. Boyutlarının bu kadar büyük olması da bakımlarından ve gübreden geliyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ