Ata tohumuyla serada organik sebze üretimi

13.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:30

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan çiftin ailelerinden kalan ve Tohum Derneğinden temin ettikleri ata tohumlarıyla ürettikleri organik sebzeler yoğun talep görüyor.

Hasanlar Mahallesi'nde 25 yıl inşaat ustalığı yaptıktan sonra ata mesleği çiftçiliği devam ettirmeye karar veren Hüseyin Uzun ile eşi Fatma Uzun, geleneksel yöntemlerle sebze üretmek için girişimlere başladı.

Uzun çifti, zeytinliklerinin bulunduğu tarım arazisine 500 metrekarelik sera kurdu. Çiftin, ailelerinden kalan ve sandıkta sakladıkları ile Bodrum ilçesindeki Tohum Derneğinden aldıkları ata tohumları ile ürettikleri ve doğal Üreticiler Pazarı'nda satışa sundukları sebzeler yoğun ilgi görüyor.

Hüseyin Uzun, AA muhabirine, tohumun hayat olduğunu, yaşamı kaybetmemek için ata yadigarı tohumlara sahip çıktıklarını, bunun da en güzel yolunun üretimden geçtiğini söyledi. Uzun, "Üretim yaptığımız tüm tohumlar ata tohumları. Tohuma saklayarak sahip çıkamayız, daima ekip biçmeliyiz. Domates, patlıcan, salatalık, kabak, maydanoz, ıspanak gibi her türlü ürünü üretiyoruz. Bunun yanı sıra doğada kendiliğinden yetişen ürünleri de toplayarak tüketiciye sunuyoruz." diye konuştu.

Zararlılarla mücadelede de doğal ve geleneksel yöntemlere başvurduklarına dikkati çeken Uzun, "Serada, zararlı böceklerle mücadele için civcivleri kullanıyorum. Belli zamanlarda civcivleri seranın içinde tutuyorum. Civcivler ürünlere zarar vermeden, böcekleri yiyerek besleniyor. Bazı bitkileri kaynatarak elde ettiğim suyu da zararlılardan korunmak için kullanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Taleplere yetişmekte zorlanıyoruz"

Fatma Uzun ise pazara gitmeden önce siparişlere göre sebze ve yeşillik hasadı yaptıklarını bildirdi.

Kış aylarında haftada bir, yazın da iki gün organik ürünlerinin satışını yaptıklarını aktaran Uzun, "Ürettiğimiz sebzeleri uygun fiyatlarla tüketiciye sunuyoruz. Pazar dışında seramıza gelip ürün alanlar da oluyor. Kargoyla Türkiye geneline ürün satıyoruz. Bazı zamanlarda taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. Ata tohumlarda yaptığımız üretimle ayda yaklaşık 7 bin lira gelir elde ediyoruz." dedi.

"Nesilden nesle aktarılıyor"

Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, stratejik bir alan olan tarımın kalbini tohumun oluşturduğunu söyledi.

Ata tohumlarının yaygın kullanıldığı ilçede geçmişten bugüne tarım potansiyelinin yüksek olduğunu belirten Atıcı, şunları kaydetti:

"Milas tarım ürünlerinin çeşitliliği bakımından çok zengin bir bölge. Ata tohumları özellikle kırsal kesimlerde hala kullanılıyor. Nesilden nesle aktarılıyor. Sandıklarda, cam şişelerde, torbalarda ata tohumları saklanıyor. Özellikle karpuz, kavun, salatalık, kabak, ıspanak gibi ürünler bazı bölgelerde atalık tohumlarla üretiliyor. Geçmişte Anadolu'da kullanılan ata tohumlarının hala toprakla buluşturuluyor olması çok sevindirici. Bu tohumları çoğaltarak üretimine devam edilmesi gerekiyor."

Kaynak: AA