Ata tohumunu toprakla buluşturup sertifikalı ve organik ürünler yetiştiriyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ata tohumunu toprakla buluşturup sertifikalı ve organik ürünler yetiştiriyorlar

Kayseri'de, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) desteğiyle ata tohumlarını toprakla buluşturan çiftçilerin, organik pazarda aracısız sattığı ürünler yoğun ilgi görüyor.

Ata tohumunu toprakla buluşturup sertifikalı ve organik ürünler yetiştiriyorlar
12.08.2020 11:03 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:40

Kayseri'de, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) desteğiyle ata tohumlarını toprakla buluşturan çiftçilerin, organik pazarda aracısız sattığı ürünler yoğun ilgi görüyor.

KAPTAR tarafından 2013 yılında ailelerin ekonomik refah seviyelerini artırmak ve organik tarım teknikleriyle yetiştirilen ürünlerin tüketiciyle aracısız buluşturulması amacıyla proje hazırlandı.

Başarıya ulaşan proje kapsamında Kayseri'de 11 ilçede, 45 çiftçiyle yaklaşık bin dekarlık alanda ata tohumları toprakla buluşturularak sertifikalı organik ürünler yetiştirildi.

KAPTAR Derneği Başkanı Yeşim Bekyürek, AA muhabirine, Kocasinan ilçesi Erciyesevler Mahallesi'ndeki "Erciyesevler Organik Pazarı"nda satışa sunulan tüm ürünlerin tamamen organik olduğunu söyledi.

Salgın sürecinde en önemli konulardan birinin sağlıklı beslenme olduğuna vurgu yapan Bekyürek, pazarda 45 üreticiden gelen sertifikalı güvenilir ürünlerin tüketiciyle buluşturulduğunu dile getirdi.

"Tüketici güveninin tesisi son derece önemli"

Bekyürek, kentteki tek sertifikalı organik pazar olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Pazara organik olmayan bir ürünün getirilip satılması söz konusu değil çünkü bizim tarafımızdan bizzat takip ediliyor. Kayseri'ye ait Karahıdır domatesi, Cırgalan biberi, Yemliha patlıcanı, Gömeç fasulyesi gibi yerli tohumla üretilmiş birçok ürün var. Organik tarım projesine bu yerli tohumlardan güç alarak başladık. Türkiye'de organik pazarlar içerisinde sürdürülebilirliğini sağlamış, ciddi bir tüketici kitlesi ve güvenirliği olan nadir pazarlardan birisiyiz. Bizim için tüketici güveninin tesisi son derece önemli."

Çiftçi Fahri Tanrıverdi de ata tohumları kullanarak kimyasal maddeye başvurmadan organik üretim yaptığını ifade etti.

Ailesi ile pazara gelen Resul Yavuncu da organik ürünlere virüsten dolayı ilginin arttığını ve kısa sürede satıldığını belirtti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık Güncel
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu Yaşam
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım Güncel
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle Spor
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü Güncel
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş Dünya
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Ağaç bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Ağaç bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
DSÖ, Rusya'da tescil edilen ilk koronavirüs aşısı konusunda temkinli: Güvenlikten ödün verilmemeli
DSÖ, Rusya'da tescil edilen ilk koronavirüs aşısı konusunda temkinli: Güvenlikten ödün verilmemeli
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü' iddiası hakkında konuştu
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Koronavirüs yeni araç üretimini vurunca ikinci el araç fiyatları da her geçen gün artıyor
Koronavirüs yeni araç üretimini vurunca ikinci el araç fiyatları da her geçen gün artıyor
Atiye dizisi, uyarlandığı romanın yazarıyla mahkemelik oldu
Atiye dizisi, uyarlandığı romanın yazarıyla mahkemelik oldu
Son Dakika: Bakanlık harekete geçti! Vale ve değnekçi sorunu ortadan kalkacak
Son Dakika: Bakanlık harekete geçti! Vale ve değnekçi sorunu ortadan kalkacak
Nihat Özdemir, eylül ayındaki maçlarda seyirci olmayacağını söyledi
Nihat Özdemir, eylül ayındaki maçlarda seyirci olmayacağını söyledi
Öfkeli kayınpeder, oğlundan boşanmak isteyen gelininin avukatını tokatladı! Anbean kamerada
Öfkeli kayınpeder, oğlundan boşanmak isteyen gelininin avukatını tokatladı! Anbean kamerada
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Abdurrahman Dilipak Adil Karaismailoğlu
Magazin Cenk Eren Ajda Pekkan Hülya Avşar Şeyma Subaşı
Spor Falcao Arda Turan Caner Erkin Fatih Terim Mustafa Cengiz
Daha Fazla Pkk Rusya Çocuk Ağustos
Şu an buradasınız: Ata tohumunu toprakla buluşturup sertifikalı ve organik ürünler yetiştiriyorlar - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 11:40:36. #1.14#
title