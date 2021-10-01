Ata tohumundan üretilen Cırgalan biberinde kurutma mesaisi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ata tohumundan üretilen Cırgalan biberinde kurutma mesaisi

AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Ata tohumundan üretilen Cırgalan biberinde kurutma mesaisi

Kayseri'de bir mahallede yetiştirilen tescilli Cırgalan biberi, kadınlar tarafından ayıklanıp parçalara ayrıldıktan sonra çatılar, sokak araları ve mahalle meydanında kurutulmaya bırakılıyor.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir mahallede yetiştirilen tescilli Cırgalan biberi, kadınlar tarafından ayıklanıp parçalara ayrıldıktan sonra çatılar, sokak araları ve mahalle meydanında kurutulmaya bırakılıyor.

Yıllardır ata tohumuyla ekilen, pastırma, sucuk ve çemene Tat veren biber, Cırgalan Mahallesi sakinlerinin başlıca geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Tarladan elle toplanıp sofraya ulaşan biber, yemeklere kattığı lezzeti bilenler tarafından mahalleliden alınıyor ya da toptancıya satılıyor.

Üreticilerden Fatma Doğan, AA muhabirine, mahallede nerdeyse herkesin tarlası ve bahçesinde biber yetiştirdiğini söyledi.

Çocukluğundan bu yana ailelerin biberle evlerini geçindirdiğini belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Herkes biberinin tohumunu üründen kendi alır, tohum satın alma yoktur. Burada emek çok, fabrikasyon hiçbir şey yok, her şey el emeği. Nisanda biberin işi başlıyor, ekime kadar sürüyor. Yemeklere toz biber olarak kullanırız. Tadı acı gibi gelir ama acı değildir, farklı bir aroması vardır. Kuruttuğumuz biberi eleriz, o zaman acı altta kalır, acılığı gider. Nisanda tohumunu ekeriz, otunu temizleriz, sularız. Topladıktan sonra 3 gün bekletiriz, çöpünü alır parçalarız. Biberi ellerimizle parçalıyoruz. Kurutma aşamasına geçeriz, güneş olursa 4-5 günde kuruturuz. Sonra değirmende öğütüp toz biber halinde satarız. Bilenler her yıl gelir, bu biberi alır, tadından vazgeçmez."

Biber üreticisi 67 yaşındaki Pembe Sargın da çocukluğundan bu yana mahallesinin biberle anıldığını bildirdi.

Cırgalan biberine gösterilen talepten memnun olduklarını dile getiren Sargın, şunları kaydetti:

"Çevremizdekiler talep ediyor, istiyor, satıyoruz. Güvenilir, temiz, organik, katkısız biber yemek istiyorlar. Kahramanmaraş'tan biberi alıp getiriyorlar, bizim Cırgalan biberinden de az katıyorlar, Cırgalan biberi diye satıyorlar, bundan şikayetçiyiz. Bu biber işini ehli yapabilir, herkes yapamaz. İşin ehli olmayanlar, kurutmak için serdikleri biberi yağmur geliyor diye gölgeden güneşe çekmişler, biber yanmış. Yağmur yağınca hiç dokunmayız serdiğimiz bibere. Eğer yerinden oynatırsak, el değerse biber simsiyah olur, bize de yaramaz. Aynı çocuk gibi ilgileniriz biberle, nasıl bir çocuk üzülmesin diye ilgileniriz öyle."

Sargın, kızaran biberi dörde bölerek kuruttuklarını, eledikten sonra değirmene götürüp toz hale getirdiklerini anlattı.

Yıllardır biber satışıyla evini geçindiren Fatma Yavuncu ise biberin yoğun emek istediğini ifade etti.

Yavuncu, "Çemenimize, pastırmamıza, yemeklerimize bu biberi katarız. Bunun özelliğini biz biliriz, birileri bize gelip biber işinin inceliklerini soruyor. Birazını söylüyoruz, birazını kendimize saklıyoruz. Çocuklarımızı bununla okutuyoruz, evlerimizi bununla geçindiriyoruz. Bu yıl kilogramını 65-70 liradan satıyoruz." dedi.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
'YETİŞMEZ' DİYENLERE İNAT BAHÇESİNDE AFRİKA KAVUNU YETİŞTİRDİ

'YETİŞMEZ' DİYENLERE İNAT BAHÇESİNDE AFRİKA KAVUNU YETİŞTİRDİ
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Seyit Torun Sezai Temelli Mustafa Şentop Mustafa Destici Binali Yıldırım
Magazin Alişan Bülent Ersoy Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Umut Meraş Gökhan Töre Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ata tohumundan üretilen Cırgalan biberinde kurutma mesaisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 11:53:08. #1.17#