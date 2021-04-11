Ata tohumuna sahip çıkan Ardahanlı çiftçi devlet desteğiyle tesis kurdu

Ardahanlı çiftçi Nejdet Kanbir, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle kurduğu tesiste, ekimini yaptığı ata tohumu kavılcayı işleyip hem tohumluk olarak çiftçilere, hem de un ve bulgur olarak sofralara ulaşmasını sağlayacak.

Ardahanlı çiftçi Nejdet Kanbir, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle kurduğu tesiste, ekimini yaptığı ata tohumu kavılcayı işleyip hem tohumluk olarak çiftçilere, hem de un ve bulgur olarak sofralara ulaşmasını sağlayacak.

İşlenmesi zor olduğu için çiftçilerce çok ekilmeyen "kavılca"nın yaygınlaştırılması için çalışma yapan çiftçi Kanbir, Çıldır ilçesinin Aşıkşenlik bölgesinde 10 yıl önce 15 kilogram ata buğdayını ekmeye başladı.

İlk ekimde yüksek verim alan Kanbir, bunun üzerine "Kavılca İşleme Projesi"ni hazırladı. Kanbir'in tesis kurmak için hazırladığı ve TKDK tarafından kabul edilen 340 bin lira bedelli projeye yüzde 65 hibe desteği verildi.

Kavılcalar tesiste işlenerek un ve bulgur üretilecek

Ekim zamanının yaklaşması dolayısıyla şu sıralar tesisinde tohumluklarını hazırlayan Kanbir, sonbahar döneminde de hasat edilen kavılcaları tesisinde işleyerek, bulgur ve un şeklinde piyasaya sunacak.

Çiftçi Kanbir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesisin faaliyete geçmesiyle tonlarca buğdayı depoladıklarını söyledi.

Sadece işlenmek amacıyla 70 ton buğdayın depolandığını ifade eden Kanbir, şöyle konuştu:

"Biz burada öncelikle tohumu seçme selektöründen geçirip içindeki yabancı maddelerden ayırmaya çalışıyoruz. Tonlarca buğdayı işleyip yeniden komşularımıza ve vatandaşlarımıza tohum olarak vereceğiz. Yaklaşık 70 ton kavılcanın, işlenmesi, yani atıklardan temizlenmesi için çalışıyoruz. Bu tesiste emeği geçen başta Ardahan TKDK ve Ardahan Tarım ve Orman Müdürlüğü olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz."

Kanbir, kavılcayı tohumluk olarak hazırlamak için yoğun mesai yaptıklarını belirterek, saatte 2,5 ton tohumun ekime hazırlandığını dile getirdi.

"Tesiste hazırlanan tohumların firesi daha az olacak"

Temizlenen tohumlardan hasat sezonunda büyük verim almayı hedeflediklerini aktaran Kanbir, şunları kaydetti:

"Bu tohumlar hasatta daha iyi sonuç verecek ve firesi daha az olacak. Sonbaharda ise kavılcayı kabuğundan çıkarıp bulgur ve un yapacağız çünkü kabuğundan çıkması zor olduğu için bugüne kadar işlenmemiş ve kaybolmaya yüz tutmuştu. Kavılca bundan sonra bütün tüketiciye, yani sağlıklı ürün yemek isteyen herkese ulaşacak. Herkes bununla tanışacak ve tüketebilecek. Biz ilk kurduğumuzda yerel planladık ancak şu an ulusal boyuta taşındı. Bu çalışmamızla çiftçinin refahını artırmak istiyoruz. Kurallara uygun bir şekilde hem bulgur-yarma hem de un üretebiliyoruz."

TKDK Ardahan Koordinatörü Yusuf Güder de Nejdet Kanbir'in "Kavılca İşleme Projesi"nin bölgede tek olduğunu anlattı.

Tesisin çok verimli çalışmaya başladığını söyleyen Güder, "Bu projenin benzeri bölgemizde olmadığı için çok önemsiyoruz. Proje ile kavılca buğdayı işlenmiş olacak. Bedeli yaklaşık 340 bin 344 lira olan projenin yüzde 65'i hibedir. Tesis bölgemiz için son derece güzel hizmet verecek. Böylece kavılca ürünü işlenip rahatlıkla pazarlanabilecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh