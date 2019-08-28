"Ata tohumu" tanıtım toplantısı ertelendi

28.08.2019 17:26

Yerel tohumların sistemli ve bilinçli şekilde gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla başlatılan Ata Tohumu Projesi'nin tanıtım toplantısı ertelendi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Polatlı Tarım İşletmesinde yarın saat 10.00'da yapılması planlanan "Ata Tohumu Projesi" tanıtım programının ertelendiği belirtildi.

Kaynak: AA