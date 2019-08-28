"Ata tohumu"nda tanıtım zamanı

28.08.2019 10:00

Yerel tohumların sistemli ve bilinçli bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla başlatılan Ata Tohumu Projesi'nin tanıtımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla yarın yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017'de başlatılan Ata Tohumu Projesi, Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere bakanlık bünyesindeki kurum ve kuruluşların iş birliğiyle yürütülüyor.

Proje kapsamında bugüne kadar vatandaşlardan toplanan tohumların genetik ve kimyasal tanımları yapıldı ve gerekli özellikleri taşıyanların çoğaltılma çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda tohumların tesciline ilişkin prosedür ve işlemler de yürütülüyor. Nitelikleri belirlenen ve çoğaltımı yapılan tohumlardan elde edilen ürünlerin mağazalarda satışlarına başlandı.

Anadolu'nun özünü ve zenginliğini oluşturan yerel tohumların sistemli ve bilinçli şekilde gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan projeyle Ata mirası tohumlardan elde edilen ürünler sofralara ulaşmaya başladı.

Ata tohumlu ürünler ikram edilecek

Açıklamaya göre, Ata Tohumu Projesi'nin tanıtımı Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ev sahipliğinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Polatlı İşletmesi'nde yarın yapılacak.

Projede görev alan kurum ve kuruluşların yanı sıra atalarından yadigar tohumları evlerindeki sandıklarından çıkarıp bağışlayan ve bu tohumları ekerek mahsule dönüştüren çiftçiler de etkinlikte yer alacak.

Etkinlik kapsamında, Ata tohumlarının ekildiği bahçe ziyaret edilecek. Bahçede üretilen taze ürünlerle bu ürünlerin tohumlarının yer aldığı stantta incelemelerde bulunulacak.



Tören alanındaki misafirlere, içinde Ata tohumlarından elde edilen ürünlerin yer aldığı ikramda bulunulacak.

Kaynak: AA