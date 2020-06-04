Ata tohumu karakılçık buğdayının hasadı başladı
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Ata tohumu karakılçık buğdayının hasadı başladı

ADANA'da, Kınalı Eller Salmanbeyli Kadın Girişim Kooperatifi'nin Çukurova'nın bereketli topraklarıyla buluşturduğu ata tohumu karakılçık buğdayının hasadı başladı.

Ata tohumu karakılçık buğdayının hasadı başladı
04.06.2020 10:46 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:49

ADANA'da, Kınalı Eller Salmanbeyli Kadın Girişim Kooperatifi'nin Çukurova'nın bereketli topraklarıyla buluşturduğu ata tohumu karakılçık buğdayının hasadı başladı. Buğdaydan katma değeri yüksek ürün niteliğinde bulgur ve un üretilecek.

Kınalı Eller Salmanbeyli Kadın Girişim Kooperatifi Kurucusu olan Ziraat Yüksek Mühendisi Hüsniye Gül, yöresel ürünlerin endüstriyel ürünler karşısında sürdürülebilirliği ve kuşaktan kuşağa aktarımının önemine değindi. Gül, Türkiye'nin buğdayın anavatanı konumunda olduğunu belirtti. Anadolu'da 10 bin yıllık bir tarihi olan buğdayın stratejik bir ürün olmasının yanı sıra kültürel bir miras olduğuna vurgu yapan Hüsniye Gül, şöyle konuştu:

"Bu kültürel miras ve genetik çeşitlilik teknolojideki ilerlemeler, girdi kullanımındaki artış, artan nüfus, daha fazla verim ve daha fazla ekonomik kazanç elde etme isteği gibi nedenlerle yerini yeni buğday çeşitlerine bırakmış ve genetik erozyona uğramıştır. Bu önemli kültür mirasına sahip çıkmayı kendine görev edinen kooperatifimiz, ata tohumu karakılçık buğdayını Çukurova'nın bereketli topraklarıyla buluşturdu. Hasadına başladığımız buğdayımızdan elde edeceğimiz katma değeri yüksek ürün niteliğindeki bulgur ve unumuzun satışına başlayacağız."LEZZET, TAT VE AROMA ÜSTÜNLÜĞÜYerel buğdayların en önemli ekiliş amacının aile ihtiyacına yönelik ekmek ve bulgur üretiminin sağlanması olduğunu ifade eden Gül, yerel çeşitlerin modern çeşitlere göre daha az verime sahip olmasına rağmen elde edilen ürünlerin lezzet, tat ve aroma üstünlüğü nedeniyle tercih edildiğini vurguladı. Hüsniye Gül, şunları söyledi:

"Buğday, dünyada pek çok insanın gıda ihtiyacının karşılanması açısından büyük öneme sahiptir. Günümüzde Avrupa'nın batısından Hindistan'ın kuzeyine, İskandinav ve Rusya'dan Mısır'a kadar olan coğrafyada yaşayan insanlar tarafından değişmez yiyecek olarak kabul görmektedir. Türkiye'de ise gıdadan daha fazlasıdır, berekettir, nimettir ve gelenektir. Yerel buğdayların genel olarak veriminin düşük olması, günümüzde piyasada bulunan modern çeşitlerle rekabetini güçleştirmektedir. Yerel çeşitlerin kaybolmasındaki en önemli nedenlerin başında gelen ekonomik kaygılar, bu tip çeşitlerin üreticiler tarafından tercihini zorlaştırmaktadır. Türkiye'de halen yerel çeşitler gibi kültürel değerlerimizin ön plana çıkartıldığı, geleneksel değerlerimizin korunmaya devam ettiği ve buna dayalı kalkınma çalışmalarının başlatıldığı alanları bulmak mümkündür. Bu değerlerimizden bir tanesi de yerel buğdaylardır."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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