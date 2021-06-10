Ata tohumu Karakılçık Buğdayı'nın ilk hasadı Karaova'da yapıldı
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Ata tohumu Karakılçık Buğdayı'nın ilk hasadı Karaova'da yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Haberler | Ekonomi

Ata tohumu Karakılçık Buğdayı'nın ilk hasadı Karaova'da yapıldı Bodrum Belediyesi'nin Karaova Bölgesi'nde toprakla buluşturduğu ata tohumlarından elde edilen ilk ürünün hasadı yapıldı.

Ata tohumu Karakılçık Buğdayı'nın ilk hasadı Karaova'da yapıldı

MUĞLA - Bodrum Belediyesi'nin Karaova Bölgesi'nde toprakla buluşturduğu ata tohumlarından elde edilen ilk ürünün hasadı yapıldı. Ata tohumlarına verdiği değer ile bilinen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Potansiyel envanterimizi ortaya çıkarıp, hepsini işlemeye çalışacağız. Karaova'daki verimli topraklarımızı en iyi şekilde değerlendirmek için üreticilerimiz ile işbirliği içinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bodrum Belediyesi'nin Tarımsal Kalkınma Hamlesi çalışmaları kapsamında öncelikli olarak kaybolmaya yüz tutmuş tohumların çoğaltılarak, gelecek nesillere aktarılması hedeflenen çalışmalarda; belediye mülkiyetinde olan ve yıllardır kullanılmayan 36 dönüm arazinin Çömlekçi Mahallesi bölgesinde bulunan iki tarladan önceki gün yapılan karakılçık buğday hasadının ilk gününde, yaklaşık 3 ton buğday elde edildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz yaptığı açıklamada; "Belediyenin mülkiyetinde bulunan tarımsal nitelikteki arazilerimizde yöreye özgü ürünleri ekip dikerek değerlendirmeye çalışıyoruz. 2020 yılı içerisinde yaklaşık 130 kilo kadar yöreye özgü orijinal karakılçık buğday tohumu bulmuştuk. Bunu değerlendirerek belediye mülklerinde 1,5 tona çıkarmıştık. Bu sene de yaklaşık 70 dönüm arazimizi, karakılçık buğdayı ile değerlendirerek, yaklaşık 5,5 - 6 tonun üzerinde bir ürün bekliyoruz. Bu ürünleri de vatandaşlarımıza hibe ederek, onların da ekip çoğaltmasını sağlamak istiyoruz. Kısacası özümüze dönmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte, buğdayı da una çevirerek vatandaşlarımıza dağıtacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Aras: "Hibe desteklerimiz devam ediyor"

Bodrum Karaova Bölgesi'nde tarım yapılabilecek binlerce dönüm boş arazilerin olduğunun altını çizen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Büyüklerimiz topraklarımızı işliyorlardı. Ama bizler topraktan uzaklaştık. Potansiyel envanterimizi ortaya çıkarıp, hepsini işlemeye çalışacağız. Karaova'daki verimli topraklarımızı en iyi şekilde değerlendirmek için üreticilerimiz ile işbirliği içinde çalışıyoruz. Çiftçilerimize; tohumdan fideye, kıl keçisinden tarımsal aletlere kadar hibe desteklerimiz devam ediyor. Bu konuda çalışmalarımızı hız kesmeden ve artırarak sürdüreceğiz. Nihai hedefimiz bölgenin üretim potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek, üreticimizin Bodrum'un ekonomisine katkı koyabilmesini sağlamak." diyerek belediyenin bundan sonraki süreçte bölgedeki tarım politikalarına ilişkin yol haritasına ait değerlendirmelerde bulundu.

Ata tohumu Karakılçık Buğdayı'nın ilk hasadı Karaova'da yapıldı
Ata tohumu Karakılçık Buğdayı'nın ilk hasadı Karaova'da yapıldı
Ata tohumu Karakılçık Buğdayı'nın ilk hasadı Karaova'da yapıldı
Ata tohumu Karakılçık Buğdayı'nın ilk hasadı Karaova'da yapıldı
Ata tohumu Karakılçık Buğdayı'nın ilk hasadı Karaova'da yapıldı
Ata tohumu Karakılçık Buğdayı'nın ilk hasadı Karaova'da yapıldı
Ata tohumu Karakılçık Buğdayı'nın ilk hasadı Karaova'da yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür

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Ata tohumu Karakılçık Buğdayı'nın ilk hasadı Karaova'da yapıldı - Haberler Ekonomi
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