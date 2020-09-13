Ata tohumlarından ilaçsız doğal ürünler üretiliyor
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Ata tohumlarından ilaçsız doğal ürünler üretiliyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde İyi Tarım Uygulamaları Yeşil Gıda Seracılık Alanı Tarımsal Üretim ve AR-GE sahasında ata tohumlarından ilaçsız doğal ürünler üretiliyor.

Ata tohumlarından ilaçsız doğal ürünler üretiliyor
13.09.2020 10:15 | Son Güncelleme: 13.09.2020 10:21

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde İyi Tarım Uygulamaları Yeşil Gıda Seracılık Alanı Tarımsal Üretim ve AR-GE sahasında ata tohumlarından ilaçsız doğal ürünler üretiliyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, belediye olarak yaptıkları sera ve ata tohumlarından ilaçsız doğal ürünler üretimiyle ilgili yaptığı açıklamada, Yeşilyurt'un tarımsal potansiyelini daha iyi noktaya taşımak, verimli toprakları değerlendirmek ve doğal ürünlere olan ilgiyi artırmak adına tarım projelerini artırdıklarını ifade etti. Çınar, "Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün gözetiminde faaliyetlerine hız verdiğimiz Yeşil Gıda Seracılık Alanımızda üretimlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın ülke genelinde hayata geçirdiği İyi Tarım Uygulamaları'na sera alanımız ve tarımsal üretim, AR-GE sahamızdaki 100'de 100 yerli tohumlardan üretimini yaptığımız doğal ürünlerle desteklerimizi sürdürmekteyiz. Tarım belediyeciliğinde örnek hizmetleri hayata geçirip Yeşilyurtumuzun adını ülke genelinde duyurmak adına başlattığımız çalışmalarımızı farklı projelerle destekliyoruz. Bu kapsamda çeşitli üretici ve gönüllü çiftçilerimizden temin ettiğimiz ata tohumlarını seralarımızda ilaçsız yöntemlerle yetiştirmeye başladık. Yeni sezonda hasat ettiğimiz sebzelerimizi eski usullerle ambalajlayıp depoladık. 2021 bahar döneminde yeni çeşit ürünlerimizi arşivimize ekleyip, çoğaltılması ve kayıt altına alınması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bununla birlikte Cumhuriyet Örnekköy'de kurduğumuz tarımsal üretim ve AR-GE sahamızdaki kaplama peyzaj bitkisi, çim ve beraberindeki fasulye üretimlerimiz sürmektedir. Burada üretimi yapılan peyzaj bitkilerini ve rulo çimlerimizi ilçemizin farklı bölgelerinde hizmete sunduğumuz parklarımızdaki yeşil alanlarda değerlendirip, belediye bütçesine ek gelir elde etmiş olacağız. Gerek kendi tarım alanlarımız, gerekse de ilçemizin farklı bölgelerinde çiftçilerimiz tarafından üretimi yapılan sebze ve meyvelerimizi sosyal tesislerimiz ve yemek fabrikalarımızdaki menülerimizde değerlendirirken, çiftçilerimizin ev bütçelerine katkı sağlamak adına yaş ve kuru ürünleri belirlediğimiz pazar alanları ile Yeşil Gıda Market ve Yöresel Ürünler Pazarımızdaki tezgahlarda satışını yapmak adına da desteklerimiz devam etmektedir. Vatandaşlarımız da böylelikle doğal ve taze ürünlere rahat ve kolay bir şekilde ulaşmış oluyor" diye konuştu.

Başkan Çınar, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 100'de 100 yerli tohumlardan üretildikten sonra çiftçilere ücretsiz dağıtılan fidelerin sulaması, ilaçlaması ve bakımı gibi önemli aşamalarda çiftçilere desteklerinin devam ettiğini sözlerine ekledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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