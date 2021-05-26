ATA TOHUMLARI VE SEBZE FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞTU
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ATA TOHUMLARI VE SEBZE FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALATYA'da, 'Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi'nin gönüllü üyeleri, Battalgazi Belediyesi tarafından oluşturulan özel sera alanında ata tohumlarını ve sebze fidelerini toprakla buluşturdular.

MALATYA'da, 'Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi'nin gönüllü üyeleri, Battalgazi Belediyesi tarafından oluşturulan özel sera alanında ata tohumlarını ve sebze fidelerini toprakla buluşturdular.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, üretime destek vermek isteyen gönüllü kadınların bir araya gelmesiyle kurulan 'Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi', yaptığı çalışmalar ile kadın girişimcilerin gücüne güç katmaya devam ediyor. Üreten kadınlarla birlikte birçok önemli projeyi ilçeyle buluşturmayı başaran Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi üyeleri, Battalgazi Belediyesi'nin destekleriyle oluşturulan özel sera alanında, ata tohumlarını ve sebze fidanlarını topraklarla buluşturdular. 'Kadınım, Kalkınırım, Kazanırım' sloganıyla hareket eden Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi, dikimini gerçekleştirdiği ata tohumları ve sebze fidanlarıyla, ekonomilerine destek sağlayacak. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Özlem Altıntaş da ekim yapan kadınları ziyaret ederek, kolaylıklar diledi. Kadınların ata tohumlarını ve sebze fidanlarını toprakla buluşturduğu anlar dron ile havadan da görüntülendi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sağlıklı nesiller için ata tohumlarına sahip çıkılması gerektiğin, 'Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi'nin gerçekleştirmiş olduğu yeni bir çalışmayı hep beraber yerinde izlediklerini söyledi. Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi onursal başkanı Yıldız Güder, ata tohumlarının ekimini yapacaklarını dile getirdi. Kooperatif üyesi Emine Polat, üretim yapmanın mutluluğunu yaşadığını söylerken, kooperatifi üyesi Arzu Taştan, desteklerinden dolayı Battalgazi Belediyesi'ne teşekkürler etti.

ATA TOHUMLARI VE SEBZE FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞTU
ATA TOHUMLARI VE SEBZE FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞTU
ATA TOHUMLARI VE SEBZE FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞTU
ATA TOHUMLARI VE SEBZE FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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