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Ata tohumları toprakla buluşuyor

Menteşe Belediyesi'nin 'Geleceğimiz için üretiyoruz' projesi kapsamında yerli ata tohumlar toprak ile buluşmaya devam ediyor.

Ata tohumları toprakla buluşuyor
13.05.2020 14:58 | Son Güncelleme: 13.05.2020 14:59

Menteşe Belediyesi'nin 'Geleceğimiz için üretiyoruz' projesi kapsamında yerli ata tohumlar toprak ile buluşmaya devam ediyor.

Proje kapsamında Düğerek Mahallesindeki 32 dönümlük araziye yerli nohut ekimi yapıldı. Ortaköy Mahallesindeki 3 dönüm araziye dikilen yerli soğanlar ise büyümeye başladı.

Tarımsal üretim çalışmalarını yerinde inceleyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Önümüzdeki günlerde Kafaca Mahallemizdeki 10 dönümlük arazimize de yerli nohut ekimi yapacağız. 42 dönüm araziye toplamda 2 ton yerli nohut tohumu ekilmiş olacak" dedi.

2 ton yerli nohut ekilecek

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Kovid-19 salgın tedbirleri kapsamında belediyemize ait tarlalarımızda tarımsal üretim çalışmalarını başlattık. Geçtiğimiz hafta Ortaköy Mahallemizdeki 3 dönüm araziye dikimini yaptığımız yerli soğan güverlerimiz büyümeye başladı. Şimdi de Düğerek Mahallemizdeki 32 dönümlük arazimize yerli nohut ekimi yaptık. Birkaç gün içinde Kafaca Mahallemizdeki 10 dönümlük arazimize de yerli nohut ekimi yapacağız. Toplamda 42 dönümlük araziye 2 ton yerli nohut ekimi yapmış olacağız" dedi.

"Geleceğimiz için üretiyoruz"

Başkan Gümüş, "Sağlıklı bir geleceğe iyi tarım uygulamaları ile ulaşabiliriz. Belediye olarak başlattığımız üreticimizi destekleyen tarım politikamızı da Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında hızlandırdık ve önceliğe aldık. Nohut ekimlerimizin ardından yine Kafaca Mahallemizdeki 7 dönümlük arazimize 4 bin adet yerli domates fidesi, 4 bin adet çeri domates fidesi, Bin adet yerli biber fidesi ve 8 bin adet yerli patlıcan fidesi dikimi yapılacak. Gelirinin büyük bir kısmını tarımdan elde eden bir kentte yaşıyoruz. Bereketli topraklarımız var. Biz de bu topraklarımızı en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Kendi seralarımızda yetiştirdiğimiz Ata tohumlarımızı toprakla buluşturuyoruz" dedi.

Ürünler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

Hasat zamanı toplanacak ürünlerin daha sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirten Başkan Gümüş, "Hasat zamanı toplanacak Ata tohumlarımızdan ürün almaya başladıktan sonra ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, ailelere ücretsiz olarak dağıtacağız. Menteşe'de üretiminin aksamaması ve tüketicimizin de mağdur olmaması için var gücümüzle çalışıyoruz. Geleceğimiz toprakta yatıyor. Bu toprakları işledikçe üreteceğiz. Bu zor günleri birlikte, üreterek atlatacağız" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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